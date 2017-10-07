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    İspanyollardan iki lidere diyalog çağrısı

    İHA
    07.10.2017 - 16:20 | Son Güncelleme:

    Madrid ve Barselona’da binlerce İspanyol, Katalonya’daki tartışmalı bağımsızlık referandumunun ardından birlik için yürüdü.

    KATALONYA, salı günü bağımsızlığını ilan etmeye hazırlanırken, binlerce İspanyol sokaklara döküldü. İspanya’nın Barcelona kenti de dahil olmak üzere Madrid ve birçok kentinde İspanyollar giydikleri beyaz kıyafetlerle ‘diyalog’ çağrısında bulunarak birlik için yürüdü. İspanyollar giydikleri, “Katalonya seni seviyoruz” yazılı tişörtlerle ve ellerindeki İspanya bayraklarıyla bölünmeye karşı olduklarını ifade etti. Göstericiler, “Daha az nefret, daha çok anlayış” sloganları atarak Katalonya Özerk Yönetimi Başkanı Carles Puigdemont ve İspanya Başbakanı Mariano Rajoy’a seslenerek diyalog kurmalarını istedi.

    İspanyollardan iki lidere diyalog çağrısı

    İspanya’nın Katalonya özerk bölgesinde 1 Ekim’de düzenlenen bağımsızlık referandumunda, sandıkların yüzde 90.18 “Evet”, yüzde 7.83 “Hayır” oyu çıktığı ilan edilmişti. Barcelona’da polis ile seçmenler arasında çatışma çıkarken, polis olaylarda plastik mermi kullanmıştı. Çatışmalarda yaklaşık 12’si polis 844 kişi yaralanmış, 3 kişi tutuklanmıştı. İspanyol yönetiminin Katalonya’daki temsilcisi Enric Millo, polisin referandumu engellemek için şiddet kullanması nedeniyle özür diledi.

     İspanyollardan iki lidere diyalog çağrısı

    İspanyollardan iki lidere diyalog çağrısı

    İspanyollardan iki lidere diyalog çağrısı

    İspanyollardan iki lidere diyalog çağrısı

    İspanyollardan iki lidere diyalog çağrısı

    Etiketler: ispanya , Referandum , yürüyüş
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