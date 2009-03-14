Edip Uras yazÄ±yor

â€˜FenerbahÃ§e istikrarsÄ±z mÄ±?â€™ sorusuna â€˜MayÄ±sâ€™ta kimin istikrarlÄ± olduÄŸunu gÃ¶rÃ¼rÃ¼zâ€™ mesajÄ± veren Aragonesâ€™in futboldan anlamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia edecek kadar ileri gitmeyelim, ama FenerbahÃ§eâ€™den anlamadÄ±ÄŸÄ± kesin. Sezon baÅŸÄ±ndan beri gÃ¶zÃ¼ken o ki, MayÄ±sâ€™ta gÃ¶receÄŸimiz tek istikrarlÄ± ÅŸey sizin cebinize aldÄ±ÄŸÄ±nÄ±z para olacak Senyor.

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FenerbahÃ§eliler Ä°spanyaâ€™dan soÄŸuyacak bu gidiÅŸle. TakÄ±mÄ±n baÅŸÄ±nda bir Ä°spanyol. Apoletleri ne olursa olsun, sezon baÅŸÄ±ndan beri Ã¼Ã§ kÄ±rÄ±ntÄ± futbol oynatamadÄ±ÄŸÄ±, Avrupaâ€™da kepaze sonuÃ§lardan sonra eve dÃ¶nen, deplasmanlarda puan alamayan takÄ±mÄ±, SÃ¼per Ligâ€™in bu sezona Ã¶zel puan durumu sayesinde hala ÅŸampiyonluk yarÄ±ÅŸÄ±ndaki beÅŸ iÃ§inde. BeÅŸlinin ikisinin Ã§ok zorlu bir maÃ§a Ã§Ä±kacaÄŸÄ± hafta sahasÄ±nda Kocaelisporâ€™u konuk ediyor. Neredeyse lider â€˜uyuyacakâ€™.

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Ä°spanyol prensiplerin adamÄ±. Tek forvette direniyor maÃ§a baÅŸlarken. Orta alanda takÄ±mÄ± birkaÃ§ haftadÄ±r taÅŸÄ±yan Emre saÃ§ma sapan bir ÅŸekilde yok, dolayÄ±sÄ±yla saÄŸlam dÃ¼ÅŸÃ¼nmekte fayda var, ikili forvet denemek iÃ§in doÄŸru maÃ§ olmayabilir.

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MaÃ§ baÅŸlÄ±yor, akÄ±llÄ± bir serbest vuruÅŸ, sert bir ÅŸut, Edu kalecinin Ã¶nÃ¼nden son anda Ã§ekilince KÄ±lÄ±Ã§arslanâ€™a zaman kalmÄ±yor, top kÃ¶ÅŸeye gidiyor. RÃ¼yanda gÃ¶rsen hayra yormazsÄ±n, FenerbahÃ§e Ã¶ne geÃ§iyor.

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HiÃ§ maÃ§ seyretmediyse, Aragones veya ekibinden biri Kocaelisporâ€™un Ali Sami Yenâ€™deki oyununu seyretmiÅŸtir. KÃ¼me dÃ¼ÅŸmeme mÃ¼cadelesi vermesine raÄŸmen Ã§ok kollektif top oynayan, topluca savunmadayken 4-5 kiÅŸi ile hÃ¼cuma kalkabilen iyi bir takÄ±m Kocaelispor. Gole raÄŸmen bozulmadan oyunu sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor, FenerbahÃ§e de ikinci golÃ¼ bulamÄ±yor, devre 1-0 sona eriyor.

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Buraya kadar tamamâ€¦ Devre arasÄ±nda maÃ§Ä± deÄŸerlendirirken kanatlarÄ±n iÅŸlememesinin orta alanda SelÃ§uk ve Denizâ€™in Ã¼zerine Ã§ok yÃ¼k bindirdiÄŸini gÃ¶rmek iÃ§in Avrupa Åžampiyonuâ€™nun teknik direktÃ¶rÃ¼ olmak gerekmez. Aragones maÃ§ sonunda â€˜top tutamamaktanâ€™ yakÄ±ndÄ± biliyorsunuz. Orta alandaki zaafiyetten bihaber deÄŸil yani.

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Ä°kinci yarÄ± baÅŸlÄ±yor, dede ne yapsÄ±n? GÃ¶khan Emreciksin ve Vedersonâ€™u oyuna sÃ¼rebilir, Kocaelisporâ€™un gitgide artan orta alan Ã¼stÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ kesebilir. O ne yapÄ±yor? Ã–nce bu takÄ±ma geldi geleli futbol oynamamÄ±ÅŸ Ä°spanyol Josicoâ€™yu oyuna alÄ±yor. Evet SelÃ§uk sarÄ± kart gÃ¶rdÃ¼ ama yanÄ±na destek gÃ¶ndersen daha iyi deÄŸil mi? Josico orta alanÄ± zayÄ±flatÄ±rken Aragones yeni hazÄ±rlÄ±kta. Bu sefer UÄŸurâ€™un yerine Guiza giriyor. Yani ÅŸimdi bir dakika... Kupa maÃ§Ä± rÃ¶vanÅŸÄ±ndayÄ±z da Fenerâ€™e daha gol mÃ¼ lazÄ±m? UÄŸur iyi bir gÃ¼nÃ¼nde deÄŸildi ama Vederson yanÄ± baÅŸÄ±nda oturuyor. Ä°spanyol deÄŸil ama daha fazla iÅŸe yarayabilir.

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Ä°ki Ä°spanyol iÃ§eride ve Ã¶zellikle biri kenarda dÃ¼n gece FenerbahÃ§eâ€™nin Ã¼Ã§ puanÄ±nÄ± kelimenin tam anlamÄ±yla Ã§aldÄ±lar. Kocaelispor Teknik DirektÃ¶rÃ¼ Erhan AltÄ±n herhalde deÄŸiÅŸiklikleri gÃ¶rÃ¼nce gÃ¶zlerine inanamamÄ±ÅŸtÄ±r. MaÃ§ sonunda Aragones â€˜kanatlardan gelmeyi dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼k oyuncu deÄŸiÅŸtirdikâ€™ diyor. Guiza mÄ± gelecek sol kanattan anlamadÄ±k ki.

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FenerbahÃ§eâ€™deki bu dahiyane oyuncu deÄŸiÅŸiklikleri daha Ã¶nce dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼lmÃ¼ÅŸ B ve C planlarÄ± olmasa gerek. Sivasspor maÃ§Ä±nda da buna benzer saÃ§malÄ±klar yapÄ±lmÄ±ÅŸ, skor FenerbahÃ§e lehine deÄŸiÅŸse de bunlarÄ±n hatalÄ± olduÄŸunu iddia etmiÅŸtik. O zaman iÅŸe yaradÄ± gibi gÃ¶zÃ¼kse de en az dÃ¼n gecekiler kadar saÃ§maydÄ±. TakÄ±mÄ±n deÄŸiÅŸikliklerden sonra bocalamasÄ±, oyuncularÄ±n yerlerini kaybetmeleri oyun iÃ§inde futbolcularÄ±n da kenardaki Ä°spanyolâ€™un ne yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlamadÄ±ÄŸÄ±nÄ±n gÃ¶stergesi.

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KazÄ±m â€˜daha iyi olduÄŸu iÃ§inâ€™ Emreciksinâ€™e tercih edilmiÅŸ diyor Aragones maÃ§ sonrasÄ±. HiÃ§ de iyi olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlamasÄ± 74 dakika aldÄ±ÄŸÄ± iÃ§indir ki hem KazÄ±mâ€™a taraftardan tepki geldi, hem de Emreciksin oyuna Ä±sÄ±namadÄ±, GÃ¶khan GÃ¶nÃ¼lâ€™Ã¼n ileride yakalandÄ±ÄŸÄ± beraberlik golÃ¼ pozisyonunda Cesarâ€™Ä±n Ã¶nÃ¼nde attÄ±ÄŸÄ± kafaya seyirci kaldÄ±.

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Kocaelispor gerÃ§ekten Ã§ok mÃ¼cadeleci bir takÄ±m. Sahada da â€˜takÄ±mâ€™ gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼ veriyor, KadÄ±kÃ¶yâ€™de ilk dakikalarda yenik duruma dÃ¼ÅŸÃ¼p disiplini bozmadan oynamalarÄ± ve maÃ§tan puan koparmalarÄ± oyunlarÄ±nÄ±n haklÄ± bir hediyesi oldu, daha fazlasÄ±nÄ± da alabilirlerdi.

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FenerbahÃ§eli futbolcularÄ±n maÃ§a asÄ±lmamalarÄ±, isteksizlikleri disiplinin bazÄ±larÄ±nÄ±n sandÄ±ÄŸÄ± gibi sadece asÄ±k suratlarla, baÄŸÄ±rÄ±p Ã§aÄŸÄ±rmalarla olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±n en bÃ¼yÃ¼k kanÄ±tÄ±... Aziz YÄ±ldÄ±rÄ±mâ€™Ä±n bu sene harcayacaÄŸÄ± en akÄ±llÄ± transfer parasÄ± Ä°spanyol(lar)Ä±ÂgÃ¶nderirken vereceÄŸi tazminattÄ±r. FenerbahÃ§e aÃ§Ä±sÄ±ndan baÅŸka hiÃ§bir ÅŸeye yaramasa da, Kocaeli maÃ§Ä± bari bunu gÃ¶rmeye yarasÄ±n.