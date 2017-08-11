İspanyol şirketten dev satış

Avrupa'nın en büyük bankalarından İspanyol Santander, 12 milyar dolar değerindeki mülkünü Banco Popular'ın kurtarılması kapsamında ABD’li Blackstone Grubu'na sattı.

İspanya tarihinin en büyük mülk satışı olarak kayıtlara geçen işlem, ülkenin gayrimenkul ve finansal gerilemesinden sonra fiyatların kademeli olarak yükselmesinin hemen ardından geldi.

Uzmanlar bu durumu yatırımcıların heyecanının yenilendiğine dair önemli bir işaret olarak görüyor.

Santander'in elden çıkardığı gayrimenkuller arasında araziler, oteller, apartmanlar, villalar bulunuyor.

Orijinal rayicinin 36 milyar dolardan fazla olduğu belirtilen söz konusu mülkler böylelikle değerinin üçte bir fiyatına satılmış oldu.