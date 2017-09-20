İspanyol polisinden Katalan hükümetine baskın!

Katalan hükümeti sözcüsünden yapılan açıklamada İspanyol jandarmasının Barcelona'da Katalonya özerk yönetimine ait bir dizi bakanlığa girerek arama yaptığı açıklandı.

Ekonomi Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Emek ve Sosyal İşler Bakanlılüı ile İdare Bakanlığı'nda aramnalar yapıldığı belirtildi.

İspanya Anayasa Mahkemesi, Katalanlar'ın bağımsızlık referandumunu yasadışı ilan etmiş ve engellenmesi için bir dizi önlemi hayata geçirmişti.

Polisin referandum hazırlıkalrı konusunda kanıt bulma amacıyla binalarda arama yaptığı belirtiliyor.