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    İspanyol polisinden Katalan hükümetine baskın!

    Hürriyet Haber
    20.09.2017 - 09:56 | Son Güncelleme: 20.09.2017 - 10:57

    İspanya polisi Katalan hükümetinin genel merkezine baskın yaptı. Polis genel merkezde arama yapıyor. AFP haber ajansı, Katalonya Başbakan Yardımcısı'nın danışmanının gözaltına alındığını duyurdu.

    Katalan hükümeti sözcüsünden yapılan açıklamada İspanyol jandarmasının Barcelona'da Katalonya özerk yönetimine ait bir dizi bakanlığa girerek arama yaptığı açıklandı.

    Ekonomi Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Emek ve Sosyal İşler Bakanlılüı ile İdare Bakanlığı'nda aramnalar yapıldığı belirtildi.

    İspanya Anayasa Mahkemesi, Katalanlar'ın bağımsızlık referandumunu yasadışı ilan etmiş ve engellenmesi için bir dizi önlemi hayata geçirmişti.

    Polisin referandum hazırlıkalrı konusunda kanıt bulma amacıyla binalarda arama yaptığı belirtiliyor.

     

     

     

    Etiketler: iSPANYA , Katalan , Madrid
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