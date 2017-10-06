İspanyol bankanın hisseleri uçtu

İspanya'da Katalan referandumu sonrası yüksek gerilim devam ederken, piyasa bu gerilimden uzaklaşana prim veriyor.

İspanya'nın en büyük bankalarından olan Sabadell'in gerilimin odağında bulunan Barselona'daki merkezini Alicante kentine kaydırma kararı hisselere ralli getirdi.

Sabadell'de sert düşüş tersine döndü ve yükseliş yüzde 3,21 oldu. Madrid borsası Ibex 35 de yüzde 2,51 yükseldi. Bu yükseliş yılın en iyi ikinci performansı.

SADECE SABADELL DEĞİL

Katalonya'dan çıkış kararı alan tek kuruluş ise Sabadell değil. Biyoteknoloji firmasi Oryzon da Barselona'dan Madrid'e taşınma kararı aldı.

Basında yer alan haberlere göre İspanya hükümeti Katalonya'dan çıkmak isteyen firmaların işlemlerini hızlandıracak bir yasa üzerinde çalışıyor.

Katalonya Özerk Yönetim Hükümetinin Başkanı Carles Puigdemont ise "Benim hükümetim, verdiği sözlerden bir milim bile sapmayacak." diyerek kararlılık mesajı verdi.