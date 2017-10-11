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    İspanya'ya 'Atina' şoku! Büyükelçiliği bastılar

    Hürriyet Haber
    11.10.2017 - 12:43 | Son Güncelleme:

    Anarşist gençler Yunanistan'ın başkenti Atina'da bulunan İspanya büyükelçiliğine girdi. Katalonya bağımsızlığını savunan gençler elçiliğe broşürler bıraktı.

    Katalonya'nın bağımsızlığına destek veren grup, elçilik binasına broşürler bıraktı. Polis, 19 şüpheliyi gözaltına aldı. İspanya Katalonya'daki referandum gerilimi, diğer ülkelere de sıçradı. Bağımsızlık yanlısı anarşistler, Yunanistan'ın başkenti Atina'daki İspanya büyükelçiliğine girdi.

    Reuters haber ajansı, anarşistlerin elçilik binası içine bağımsızlık broşürleri attığını bildiriyor. Elçilik yetkilileri, binaya 20 kadar kişinin girdiğini ve anarşistlerin içeride bir şeyi kırıp dökmeden yalnızca broşür bıraktığını söyledi.

    Etiketler: Atina , Yunanistan , iSPANYA
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