İspanya'nın en güzel sahil kasabaları

1. Casares

İspanya'nın bembeyaz evleri ile ünlü olan bu sahil kenti bir dağın yamacında kurulmuş olup muhteşem bir manzaraya sahip bir konumda bulunuyor. Encarnacion kilisesi ve Casares kalesinin yanında Albaron denizi manzaralı bölgeler de adanın büyülü havasını yansıtıyor.







2. Cadaques

Cadaques Girona'ya bağlı şirin bir sahil kasabası. İspanya'da bu kasabanın ünlü olmasının bir diğer nedeni ise ünlü ressam Salvador Dali'nin doğduğu yer olması olarak açıklanabilir. Sakin ve huzurlu bir tatil isteyenlerin gözdesi olan Cadaques, şirin lokanta ve cafeleri ile de cezbedici.







3. San Sebastian

Avrupa sosyetesinin uğrak yerlerinden biri olan San Sebastian harika denizi ve muhteşem doğası ile İspanya'nın en ünlü sahil kentlerinden biri. Lüks yaşamı sonuna kadar deneyimleyebileceğiniz kentte lüks beachlerde güneşlenebilir ve ünlü restoranlarda yemek ziyafeti çekebilirsiniz.







4. Mojacar

Dağ yamaçlarında kurulmuş olan ve harikulade bir deniz manzarası bulunan bu enfes kentte 14'üncü yüzyıldan kalma pek çok tarihi bina ve kilise ile karşılaşmak mümkün. Deniz havasını içinize çekebileceğiniz tarihi kasabada gösterişli restoranlarda İspanyol lezzetlerini tadabilirsiniz.

5. Frigiliana

Dağ tepesinde kurulan ve denizi ile mükemmel bir tatil deneyimi yaşatan Frigiliana, kartpostallara yakışan bir romantizm ve etkileyicilik sunuyor. Malaga'da yer alan bu kent tarihi ve doğal yapısı ile İspanya'nın görülmesi gereken yerleri arasında.







6. Palafrugell

Katalonya bölgesinde yer alan Costa brava sahil şeridi üzerindeki bu şirin kasaba, güzel hava ve berrak deniz arayan yerli ve yabancı turistlerin yaz aylarında akın ettiği bir bölge. Yerel lezzetleri tadabileceğiniz restoranlar ve otantik eşyalar alabileceğiniz pazarlar çevrede yer alıyor.







7. Palamos

Girona'ya yakın bir yerde konumlanan bu şirin beldede deniz ve güneş adına ne arasanız var. Su sporları ve çeşitli aktiviteler düzenlenen bu sahil beldesinde tarihi kiliseleri de gezebilirsiniz.







8. Lloret de Mar

Costa Brava sahil hattında yer alan Lloret de Mar, muazzam güzellikte plajlara ve derin mavi bir denize ev sahipliği yapıyor. Mavi bayraklı sahilinde gün boyu yürüyüş yapabilir veya çeşitli su sporlarını deneyebilirsiniz.





9. Tossa de Mar

Katalonya civarında bulunan bu tarihi sahil yöresi, Roma kalıntılarını görebileceğiniz tarihi bir mirasa ev sahipliği yapıyor. Deniz ve dinlenme tatili için ideal.







10. Sant Feliu de Guixols

Katalonya'nın en ucunda bulunan bu güzel belde, tarihi manastırların ve yapıların bolca bulunduğu bir bölgede yer alıyor. Sessiz ve huzurlu havası beldeyi iyi bir tatil destinasyonu yapıyor.