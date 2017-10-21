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    Başbakandan ayrılıkçı Katalanlara çok kötü haber...

    hürriyet.com.tr
    21.10.2017 - 15:03 | Son Güncelleme:

    İspanya Başbakanı Mariano Rajoy, yoğun itirazlara rağmen bağımsızlık referandumu yapan özerk bölge Katalonya için kritik kararları az önce açıkladı. Katalonya Özerk Yönetimi Hükümeti Başkanı Carles Puigdemont, Kuzey Irak'taki Mesud Barzani'nin durumuna düştü. Bağımsızlık için rest çeken Puigdemont'u cezalandırmak için şimdi İspanya yönetimi Katalonya'nın özerkliğini kaldırmaya ve parlamentosunun yetkilerini kısmaya hazırlanıyor.

    İspanyol hükümeti, Katalonya özerk yönetimi hükümetini fesh etme kararı alarak, en fazla 6 ay içerisinde erken yerel seçime gidilmesi kararını aldı ve bu kararı oylanması için senatoya gönderdi.

    Katalonya Özerk Yönetimi Hükümeti Başkanı Carles Puigdemont ise bu akşam yerel saatle 21:00'da açıklama yapacağını duyurdu. 

    İspanya Başbakanı Mariano Rajoy'un az önce açıkladığı, daha önce görülmemiş sertlikteki tedbirlerden öne çıkanlar şöyle:

    - Katalan özerk hükümetinin yetkileri İspanya'nın merkezi hükümetine devredilecek

    - Katalan bakanların tamamı görevden alınacak, özerk hükümet yenilenecek

    - Katalan parlamentosunun yetkileri kısıtlanacak

    - Katalonya'da 6 ay içinde seçimlere gidilecek

    Rajoy'un açıkladığı tedbirler onay için İspanya Senatosu'na sunuldu. Oylama 27 Ekim'de.

    İspanya Başbakanı, ayrıca, bağımsızlık ilan edilseydi Katalan ekonomisinin yüzde 30 küçüleceğini, şu anda da durumun "endişe verici" göründüğünü açıkladı.

    Rajoy, alınan bu kararların Katalonya'nın özerklik statüsünü ortadan kaldırmadığını ancak yönetimini yeniden hukuk kuralları içerisine çekmeyi hedeflediğini söyledi.

    Katalonya özerk yönetimi, İspanya Anayasa Mahkemesi'nin yasadışı ilan etmesine karşın 1 Ekim'de bağımsızlık referandumu düzenlemişti. Referandumdan bağımsızlığa çok yüksek destek çıkmış ancak Katalonya lideri Carles Puigdemont parlamentodan bağımsızlık ilanını askıya almasını istemişti.

    Bunun üzerine ise İspanya hükümeti, Katalonya'ya bağımsızlık ilan edip etmediğini netleştirmesi için süre tanımış ancak Puigdemont yönetimi bu süre zarfında talebe yanıt vermemişti.

    155'İNCİ MADDE İLK KEZ İŞLEDİ

    İspanyol hükümetinin aldığı bu karar, anayasanın 155'inci maddesine dayanıyor.

    Anayasanın 155'inci maddesi, bir kriz durumunda ulusal hükümete yarı özerk bölgelerde yönetimi doğrudan eline alınmasına olanak tanıyor.

    İspanya'nın demokrasiye geçmesinden bu yana bu madde hiç uygulamaya konulmamıştı.

    Maddede, bir bölgesel yönetimin "İspanya'nın genel çıkarlarına ciddi bir tehdit oluşturacak şekilde davranması" halinde, merkezi hükümetin bu yönetimi "zorla yasalara uygun davranmasını sağlamak için gerekli önlemleri" almasına izin veriyor.

     

     

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    Etiketler: Son dakika , son dakika haberi
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