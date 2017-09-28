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    İspanya'dan Katalonya'da yeni hamle: Hepsine el konuldu

    AA
    28.09.2017 - 22:00 | Son Güncelleme:

    İspanyol jandarması, yasa dışı ilan edilmesine rağmen 1 Ekim'de Katalonya'da yapılmak istenen bağımsızlık referandumunu önlemek için operasyonlarına devam etti.

    İspanyol basınında yer alan haberlere göre, jandarma Katalonya'nın Igualada kentinde düzenlendiği operasyonda referandumla ilgili 2,5 milyon oy kağıdı ve 4 milyon zarf ele geçirdi.

    Basına bilgi veren jandarma kaynakları, söz konusu malzemelerin Les Comes Sanayi Sitesi'ndeki bir depoda bulunduğunu açıkladı.

    EL KONULDU

    Igualada Belediye Başkanı Marc Castells ise söz konusu evrakların 1 Ekim'de kullanılmak için hazırlanmadığını, ticari amaçlı olduğunu savundu. İspanya jandarması bu zamana kadar düzenlediği operasyonlarda referandumla bağlantılı 15 Eylül'de 1,5 milyon, 20 Eylül'de 9,8 milyon oy kağıdı ve benzeri malzemeye el koydu.

    Anayasa Mahkemesi tarafından yasa dışı ilan edilen, İspanya Başbakanı Mariano Rajoy'un "yapılmayacak" şeklinde açıklamada bulunduğu bağımsızlık referandumda ısrar eden Katalonya yerel yönetimi, resmi olarak açıklanmış oy kullanma yerleri, seçim görevlileri veya oy sandıkları olmamasına rağmen Katalan halkını 1 Ekim Pazar günü referandumda oy kullanmaya çağırıyor.

    "TEMASA GEÇMEYİN"

    Savcılığın talimatıyla, 1 Ekim'de Katalonya'daki tüm kamu binalarının kapalı tutulması için polis, jandarma ve Katalonya yerel polisinin görevlendirildiği açıklansa da bağımsızlık yanlısı sivil toplum örgütleri halka "sabahlayın, oy kullanma yerlerinde uzun kuyruklar oluşturun, Katalan polisiyle direkt temasa geçmeyin" çağrısı yapıyor.

    Etiketler: ispanya , katalonya , seçim
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