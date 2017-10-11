İspanya’dan 5 gün mühlet

Bakanlar Kurulu’nun dün sabah Katalonya krizi gündemiyle gerçekleştirdiği olağanüstü toplantıdan sonra basına açıklama yapan Rajoy, “155’inci maddenin uygulanmasına ilişkin hükümetin atacağı adımlardan önce Katalonya yerel yönetiminden bağımsızlık ilan edip etmediğine açıklık getirmesini istediklerini” söyledi. Katalan lider Carles Puigdemont’a Pazartesi gününe kadar 5 gün süre tanıyan Rajoy, “Katalonya yönetiminin dünkü (önceki gün) genel kurulunda yarattığı karmaşıklıktan sonra İspanyol hükümeti olarak vatandaşlara güven ve sükunet vermek istiyoruz” dedi.

HİÇ UYGULANMAMIŞTI

İspanya’nın 1978’te kabul ettiği ve yürürlükte olan anayasasının 155’inci maddesi, ulusal tehdit ve egemenlikle ilgili konularda gerekli görülmesi halinde özerk yönetimlerin haklarının merkezi hükümete devredilmesini öngörüyor. Bu zamana kadar hiç uygulanmayan bu maddenin yürürlüğe girmesi için Senato’da mutlak çoğunluğun onayı gerekiyor. Katalonya Özerk Yönetim Hükümeti Başkanı Carles Puigdemont önceki günkü yerel parlamento oturumunda “askıya alınan bir bağımsızlık ilanı” yapmış, ardından Katalan parlamentosundaki ayrılıkçı 72 milletvekili bu askıya alınan bağımsızlık ilanının altına imza atmıştı.

AB: İSPANYA ANAYASASI’NA SAYGI GÖSTERİLMELİ

Avrupa Birliği (AB), bağımsızlık ilanını askıya alan Katalonya yönetimine İspanya Anayasası’na saygı göstermesi çağrısında bulundu. AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Valdis Dombrovskis, AB Komisyonu üyelerinin haftalık toplantısının ardından yaptığı açıklamada, Katalonya krizini kısaca ele aldıklarını söyledi. İspanya’daki durumu yakından takip ettiklerini dile getiren Dombrovskis, “Komisyon, İspanya’daki anayasal düzene tam saygı gösterilmesi çağrısını yineliyor” dedi. Almanya’da hükümet sözcüsü Ulrike Demmer de Katalonya’nın bağımsızlığının yasa dışı olduğunu ve Berlin tarafından tanınmayacağını söyledi.