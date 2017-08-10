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    İspanya'daki turistler şok oldu!

    Hürriyet Haber
    10 Ağustos 2017 - 15:22Son Güncelleme : 10 Ağustos 2017 - 15:22

    Düzinelerce göçmeni taşıyan bot, İspanya’da sahillerindeki tatilcilerin meraklı bakışları altında karaya çıktı. Afrika’dan gelen göçmenlerin telaşlı halleriyle, tatilcilerin şaşkınlığı olaya tanık olan birinin kamerasına yansıdı.

    Afrika’dan gelen düzinelerce göçmen bir botun üzerinde Cebelitarık Boğazı’nı aşarak, Güney İspanya’da Cadiz şehrindeki sahile ulaşmayı başardı. Sahilde bulunan tatilcilerin arasından karaya çıkan göçmenler, yetkililer gelmeden sahili terk ederek izlerini kaybettirdi. O sırada sahilde bulunan Carlos Sanz, yaşananları saniye saniye görüntüledi.    

    İspanya sahilleri çok yaygın olmamakla birlikte zaman zaman Afrikalı göçmenler tarafından karaya çıkış noktası olarak kullanılıyor. Özellikle, İspanya’nın Ceuta ve Melilla şehirleri, Afrika kıtası ile kara sınırına sahip tek Avrupa Birliği toprağı olarak Avrupa’ya ulaşmaya çalışan Afrikalı göçmenler tarafından umut kapısı olarak görülüyor. 

    Etiketler: ispanya , Cebelitarık , Turist
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