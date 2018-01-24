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İspanya’daki rekor Türkiye ile geldi

Hürriyet Haber
24.01.2018 - 21:45 | Son Güncelleme:

BU yıl Rusya pazarında geçen yıl yaşanan sıkıntıları önemli ölçüde aşan Antalya ve Belek bölgesi, Avrupa pazarı için de 2018’den umutlu.

Türkiye’nin 2017’yi bir rehabilitasyon yılı olarak geçirdiğine dikkat çeken Cornelia Diamond Golf Resort Spa Genel Müdürü Zafer Alkaya, 2016’yı hatırlamak bile istemediklerini söyledi. 2017’de turist sayılarında toparlanma olsa da gelirlerin istenilen seviyeye çıkmadığını belirten Alkaya, “Öncelikli olarak 2014’teki fiyatları yakalamamız ve o yılki gelirlere ulaşmamız gerekiyor” dedi. Antalya’nın 3 ana pazarı olduğuna dikkat çeken Alkaya, “Rusya, Almanya ve İngiltere. Sonra diğer alternatif ülkeler geliyor. İngiltere pazarında sorun yaşamıyoruz. İngiltere pazarı politik gelişmelerden etkilenmiyor ama Almanya ve Orta Avrupa ülkeleri böyle değil. Politik bakıyorlar ve Türkiye’ye haksızlık yapıldığına inanıyoruz. Antalya’da tüm pazarlardan turist olmalı. Saydığımız ülkelerin hepsi olmazsa olmaz. Biri eksik olduğunda sıkıntı yaşıyoruz” dedi.

Türkiye’ye çeşitli sebeplerle gelmeyen turistlerin, İspanya, İtalya, Yunanistan ve Portekiz gibi ülkeleri tercih ettiğini söyleyen Alkaya, “Bu yıl İspanya 85 milyon turist ile rekor kırdı. Bir anlamda Türkiye’ye gelmeyen turist ile İspanya turist sayısında rekor kırmış oldu. İspanya’ya en çok turist gönderen ilk 5 ülke arasında Almanya, Fransa, İtalya, İngiltere ve Hollanda var. İspanya örneğindeki gibi Avrupa’dan hak ettiğimiz turist payını biz de almalıyız” diye konuştu. Cornelia De Luxe Resort Otel Genel Müdürü Ali Şahin de, Cornelia Diamond Golf Resort Spa ve Cornelia De Luxe Resort Otelleri’nin, 2017’yi yüzde 75 dolulukla kapattığını, 2018’de Avrupa pazarında reklam ve tanıtım atağına geçtiklerini ifade etti. Ali Şahin, 2016-2017’de Avrupa pazarında özellikle Antalya’ya 3.5-4 milyon civarında turist gönderen Almanya’daki kaybı, 2018’de yoğun reklam kampanyası ile olumlu pozisyona çevirmeye çalışacaklarını belirtti.

Etiketler: Belek , gazetehaberleri
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