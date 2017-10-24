İspanya'da tarihi sarayın önünde skandal görüntü!

İngiliz The Sun gazetesine yansıyan habere göre; at arabasından indiği belirtilen çıplak iki kadın, onları görüntüleyen bir kamerayla hareket etti. Türk turistlerin de gözde şehirlerinden biri olan Endülüs şehrinde Cumartesi günü yaşanan olay turistleri şoke etti.

Çekimlerin yetkililerden izin almadan yapıldığı belirtilirken, güvenlik güçleri çekimlerde yer alan kadınların, kameramanın ve bir de yönetmen olduğu sanılan şahsın peşine düştü.

Polis, dış çekim konusunda uzmanlaşan bir porno şirketinden şüpheleniyor. Geçmişte Barcelona ve Madrid de benzer çekimlere sahne olmuştu.