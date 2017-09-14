İspanya'da tansiyon yüksek! Rutin tatbikatı darbe hazırlığı sandılar

İspanya'da 1 Ekim'de gerçekleşmesi planlanan 'Katalonya bölgesel meclisi bağımsızlık referandumu' öncesinde gergin günler yaşanıyor.

Madrid yönetimi referanduma sert bir şekilde karşı çıkarken dün savcılığın, Katalanya'da görev yapan 700 belediye başkanı hakkında bağımsızlık referandumuyla ilgili cezai soruşturma başlatması ipleri daha da gerdi.

Gerilim sosyal medyaya da yansıdı Katalonya'ya bağlı Vielha sınırında yapılan rutin bir tatbikat sosyal medya kullanıcıları tarafından 'askeri müdahaleye hazırlık' olarak yorumlandı.

Sınırın sıfır noktasında bulunan askerlerin Katalonya yönetimine bir gözdağı olarak yerleştirildiği haberi yayılırken, gerçek farklı çıktı. İspanyol basınına konuşan yetkililer "tatbikatın planlı ve tamamen normal" olduğunu bildirdi.

Daha önce referandumla ilgili açıklamada bulunan İspanya Başbakanı Mariano Rajoy’un, “Bu referandumu önlemek için hiçbir seçeneği dışarıda bırakmadan elimden gelen her şeyi yapacağım.” demişti. Madrid yönetimi "askeri müdahale de seçenekler arasında" mesajıyla Katalonya'ya gözdağı vermişti.