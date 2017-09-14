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    İspanya'da tansiyon yüksek! Rutin tatbikatı darbe hazırlığı sandılar

    Ece Çelik / ecelik@hurriyet.com.tr
    14.09.2017 - 11:57 | Son Güncelleme: 14.09.2017 - 12:01

    Katalan yerel meclisinin 1 Ekim'de bağımsızlık referandumu yapacağına yönelik kararının ardından bölgede tansiyon yükseldi. Sosyal medyada Vielha sınır kapısında askerlerin göründüğü bir fotoğraf paylaşılarak Madrid yönetiminin askeri müdahaleye hazırlandığına yönelik yorumlar yapıldı. Ancak daha sonra askerlerin yılda iki kez yapılan rutin tatbikat için bölgede bulundukları ortaya çıktı.

    İspanya'da 1 Ekim'de gerçekleşmesi planlanan 'Katalonya bölgesel meclisi bağımsızlık referandumu' öncesinde gergin günler yaşanıyor.
    Madrid yönetimi referanduma sert bir şekilde karşı çıkarken dün savcılığın, Katalanya'da görev yapan 700 belediye başkanı hakkında bağımsızlık referandumuyla ilgili cezai soruşturma başlatması ipleri daha da gerdi.

    İspanyada tansiyon yüksek Rutin tatbikatı darbe hazırlığı sandılar

    Gerilim sosyal medyaya da yansıdı Katalonya'ya bağlı Vielha sınırında yapılan rutin bir tatbikat sosyal medya kullanıcıları tarafından 'askeri müdahaleye hazırlık' olarak yorumlandı.

    Sınırın sıfır noktasında bulunan askerlerin Katalonya yönetimine bir gözdağı olarak yerleştirildiği haberi yayılırken, gerçek farklı çıktı. İspanyol basınına konuşan yetkililer "tatbikatın planlı ve tamamen normal" olduğunu bildirdi.

    Daha önce referandumla ilgili açıklamada bulunan İspanya Başbakanı Mariano Rajoy’un, “Bu referandumu önlemek için hiçbir seçeneği dışarıda bırakmadan elimden gelen her şeyi yapacağım.” demişti. Madrid yönetimi "askeri müdahale de seçenekler arasında" mesajıyla Katalonya'ya gözdağı vermişti.

     

    Etiketler: ispanya , Katalonya , Referandum
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