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    Hürriyet >Dünya>İspanya'da kriz büyüyor! Binlerce polis bölgede...

    İspanya'da kriz büyüyor! Binlerce polis bölgede...

    Hürriyet Haber
    01.10.2017 - 09:19 | Son Güncelleme:

    İspanyol polisinin referandumu Katalonya'da bugün düzenlenecek bağımsızlık referandumu engelleme çabaları devam ederken özerk yönetimde binlerce kişi oylamanın gerçekleşmesi için seferber oldu. İspanya'nın doğusundaki Katalonya bölgesinde toplanan binlerce kişi, bu gece bağımsızlık referandumunu protesto etti. Reuters haber ajansı, İspanya polisinin oy kullanma merkezlerine müdahale etmeye başladığını aktardı. İspanya İçişleri Bakanlığı, oy kullanma bölgelerinde el koyma işlemlerinin başladığını aktardı.

    İspanya'nın Katalonya bölgesinde bugün düzenlenen bağımsızlık referandumu öncesi özerk yönetim ile merkezî hükümet arasındaki gerilim tırmanıyor. Katalonya'da ülkeyi son yıllardaki en büyük anayasal krize sürükleyen bağımsızlık referandumu için binlerce Katalan yağmurlu havaya rağmen sabah erken saatlerde oy kullanacakları yerlerin önünde kuyruk oluşturdu.

    Yerel saatle 09.00'da başlayan oy kullanma işleminde Barcelona'daki bir okuldaki yetkililer, polis müdahalesine karşı vatandaşlardan okulun girişini kapatmalarını istedi.

    Öte yandan Hükümet Sözcüsü Jordi Turull, yaptığı basın açıklamasında "Kayıtlı olduğunuz oy kullanma merkezi kapatılmışsa açık gördüğünüz herhangi bir merkezde oy verebilirsiniz" dedi. Turull, evlerde basılmış oy pusulalarının da geçerli kabul edileceğini açıkladı.

    Nitekim Turull, jandarmanın 9 milyondan fazla oy pusulasına el koyduğunu duyurdu.

    İspanyada kriz büyüyor Binlerce polis bölgede...

    İşgal eylemlerinin bugün düzenlenecek oylamaya kadar devam etmesi bekleniyor. Ancak cumartesi günü okullardaki işgalcilerle konuşan İspanyol polisi, velilere bugün TSİ 05:00'e kadar bulundukları yerleri boşaltma talimatı vermişti.  Polis ayrıca şu ana kadar 2 bin 315 oy verme noktasının bin 300'ünün kapatıldığını açıkladı. 163 okul halen veliler tarafından işgal altında.

    HALKA ÇAĞRI: EVLERİNİZDEKİ OY PUSULALARINI KULLANIN

    Katalonya hükümeti, Madrid'in tüm itirazlarına rağmen bu sabah yapılacağını açıkladığı bağımsızlık referandumu için halka çağrı yaptı ve evlerinde kendi yaptıkları oy pusulalarını kullanabileceklerini açıkladı.

    İspanyada kriz büyüyor Binlerce polis bölgede...

    İspanya'nın Katalonya özerk yönetiminde, ülkeyi son yıllardaki en büyük anayasal krize sürükleyen bağımsızlık referandumu için binlerce Katalan yağmurlu havaya rağmen sabah erken saatlerde oy kullanacakları yerlerin önünde kuyruk oluşturdu.Katalonya hükümeti, Madrid'in tüm itirazlarına rağmen bugün yapılacağını açıkladığı bağımsızlık referandumu için halka çağrı yaptı ve evlerinde kendi yaptıkları oy pusulalarını kullanabileceklerini açıkladı.

    İspanya'nın Katalonya özerk yönetiminde, ülkeyi son yıllardaki en büyük anayasal krize sürükleyen bağımsızlık referandumu için binlerce Katalan yağmurlu havaya rağmen sabah erken saatlerde oy kullanacakları yerlerin önünde kuyruk oluşturdu.

    "BAŞKAN HAPSE"

    İspanya'nın ulusal ve anayasal birliğini savunan dövizler ve İspanyol bayrakları taşıyan kalabalık, "Katalonya, İspanyadır", "Oy kullanmayacağız", "Puigdemont (Katalonya başkanı) hapse" sloganları attı.

    Barselona dışında Madrid, Sevilla, Zaragoza, Valencia, Palma ve Vitoria gibi farklı şehirlerde, referandum karşıtı gösteriler organize edildi.
    Bask özerk bölgesinin Bilbao kentinde de Katalonya'daki referanduma destek için yürüyüş düzenlendi.

    İspanyada kriz büyüyor Binlerce polis bölgede...

    Öte yandan Katalonya özerk yönetim hükümetinin girişimiyle referandumun gerçekleştirilmesi olasılığına karşı Katalonya yerel polisi, ulusal polis ve jandarma müdahale etmek için hazır bekletiliyor.  Bağımsızlık yanlıları da sabah saat 05.00'ten itibaren oy kullanma merkezi olarak açıklanan okulların kapısında kuyruklar oluşturulması çağrısı yapıyor.

    Etiketler: katalonya , ispanya , referandum
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