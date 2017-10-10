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    Hürriyet >Dünya>İspanya’da gergin gün

    İspanya’da gergin gün

    Hürriyet Haber
    10.10.2017 - 01:03 | Son Güncelleme:

    İspanya’nın özerk bölgelerinden Katalonya’nın bugün bağımsızlık ilan edebileceği beklentisi tansiyonu yükseltti. Önceki günkü birlik yanlısı gösterilere rağmen ayrılıkçılar geri adım atmadı. İspanya yönetimi bütünlüğü sağlamak için tüm anayasal yetkilerini kullanacağını açıkladı.

    Katalanların yasaklı olmasına rağmen 1 Ekim’de yaptıkları referandumun ardından bugün bağımsızlıklarını ilan edebileceğine dair beklenti gerilimi arttırdı. Barcelona’daki yerel mahkeme, olası eylemlere karşı merkezi yönetimden güvenlik desteği istedi. İspanya Özerk Yönetimi Başkanı Carles Puigdemont’un dün için parlamentoda konuşması bekleniyordu, ancak İspanya Anayasa Mahkemesi bu oturumu askıya almıştı. Şimdi bu konuşmanın bugün yapılması söz konusu. Ancak ne Avrupa Birliği’nden ne de üye ülkelerden bağımsızlığı destekleyen açıklamalar geldi.

    AVRUPA’DAN DESTEK YOK

    Almanya Başbakanı Angela Merkel, İspanya Başbakanı Mariano Rajoy ile bir telefon görüşmesi yaparak “İspanya’nın birliği”ne destek açıkladı. Tarafların krizin İspanya anayasası çerçevesinde diyalog yoluyla çözülmesi konusunda hemfikir olduğu bildirildi. Benzer bir açıklama Fransa’dan da geldi. Fransa’nın Avrupa İşleri Bakanı Nathalie Loiseau, CNews dijital haber kanalına yaptığı açıklamada “Eğer tek taraflı bağımsızlık kararı olursa, bu tanınmayacak. Krizin diyalog ve İspanyol politikası içinde çözülmesi gerekir. Biz İspanya’nın müttefiki ve ortağıyız, İspanya büyük bir demokrasi, biz de İspanya’nın içişlerine karışmayacağız” dedi.

    RAJOY: İZİN VERMEYECEĞİZ

    İspanya Başbakanı Rajoy ise Alman Die Welt gazetesine yaptığı açıklamada “İspanya bölünmeyecek, milli birlik korunacak. Bunu sağlamak için yasaların bize verdiği tüm yetkileri kullanacağız” dedi.

    BİLGİ NOTU

    7.5 milyon nüfuslu Katalonya, İspanya’dan bağımsızlık için 1 Ekim’de tüm engellemelere rağmen referandum düzenlemişti. Sandığa katılımın yüzde 43 olduğu, oy verenlerin yüzde 90’ının ‘Evet’ oyu verdiği açıklanmıştı. İspanya, bu sonucu meşru saymıyor, Anayasa’nın 155’inci maddesi uyarınca özerkliği iptal edebileceğini belirtiyor.

    Etiketler: gazetehaberleri , ispanya , katolonya
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