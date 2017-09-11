Ara
MENÜ
Ekonomi Haberleri

EKONOMİ

Hürriyet >Ekonomi>İspanya’da Facebook’a 1.2 milyon euro ceza

İspanya’da Facebook’a 1.2 milyon euro ceza

AA
11.09.2017 - 15:49 | Son Güncelleme: 11.09.2017 - 15:49

İspanya'daki Kişisel Verileri Koruma Kurulu (AEPD), kişisel verileri reklam amaçlı kullandığı gerekçesiyle Facebook’a 1.2 milyon euro ceza verdiğini duyurdu.

FACEBOOK’u, kullanıcılarının özel bilgilerini yasaya aykırı bir şekilde kullanmakla suçlayan AEPD, bu bilgileri tamamen silme talebine ret yanıtı alındığını vurguladı. Kurul, Facebook’un nerede kullanılacağının açık bir şekilde belirtilmemesine rağmen kullanıcılardan cinsiyet, ideoloji, dini inanç, kişisel zevkler veya internette dolaşım bilgilerini topladığını belirtti.
İspanya’daki kişisel verileri koruma yasasının ihlalinin ‘ciddi bir suç’ olduğunu vurgulayan kurul, özellikle korumalı bilgilerin kullanıcı talebi olmaksızın reklam amaçlı kullanılmasının bu ihlallerden biri olduğunun altını çizdi. Kurul ayrıca Facebook’un gizlilik politikasındaki ifadelerin çok genel olduğunu ve net ifadeler kullanılması gerektiğini kaydetti.

Etiketler: iSPANYA , Facebook , CEZA
﻿

    EN ÇOK OKUNANLAR

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri