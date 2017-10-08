İspanya’da bu kez ‘diyalog’ gösterileri

İSPANYA’nın Katalonya özerk bölgesinde geçen pazar yasaklı olmasına rağmen yapılan referandumun ardından, Katalonya Parlamentosu’nun hafta başı bağımsızlık ilan edebileceği konuşuluyor. Dün ise İspanya’da ülkenin birliğinden yana olanlarla Katalonya’nın geleceği konusunda daha fazla müzakere isteyen grupların farklı gösterileri vardı.

‘MÜZAKERE’ ÇAĞRISI

Madrid ve Katalonya’nın merkezi Barcelona’da eş zamanlı olarak yapılan eylemlerde protestocular, iki tarafı da masaya oturarak bir çözüm bulmaya çağırdı. Beyaz rengin tercih edildiği, bayrakların taşınmadığı bu eylemlerde “Daha az nefret, daha çok anlayış” sloganları atılırken, Katalonya Özerk Yönetimi Başkanı Carles Puigdemont ve İspanya Başbakanı Rajoy’a “Hadi birbirinizi arayın” diye mesaj verildi. Barcelona’da Katalan hükümet sarayının bulunduğu Sant Jaume Meydanı’nda toplanan göstericiler, “Diyalog istiyoruz” diyerek “Daha çok müzakere, daha az testesteron” ve “Ya konuşun ya da istifa edin” yazılı pankartlar taşıdı.

BİRLİKÇİLER ÖFKELİ

Birlik yanlılarının ise buluşma yeri Madrid’in Colon meydanıydı. Bazı göstericiler, Rajoy hükümetini, Katalonya yönetimine karşı pasif kaldıkları gerekçesiyle suçladı. Genç erkeklerden oluşan bir grup “Rajoy seni korkak, ülkeyi savun” diye slogan atarken, aralarından birinin taşıdığı İspanya bayrağının üzerinde Faşist Franco döneminin sembolü bir siyah kartal figürü olması dikkat çekti. 52 yaşındaki Joaquin Penas adlı eylemci, “Hükümete çok güvenim yok. Rajoy bir liderden başka her şey olabilir. Dürüst olmak gerekirse o berbat” dedi.

BAĞIMSIZLIK İLAN EDİLECEK Mİ

İspanya Yüksek Mahkemesi, Katalan Parlamentosu’nun bağımsızlığı ele alacağı pazartesi günkü oturumunu askıya almıştı. Katalan Başkanı Carles Puigdemont’un yerel parlamentoya salı günü hitap edeceği açıklandı. Öte yandan İspanya’nın en zengin bölgelerinden olan Katalonya’dan sermaye kaçışı başladı. Caixbank ve Banco Sabadell, merkezlerini Katalonya’dan İspanya’nın başka yerlerine aktarma kararı aldı. Bazı şirketlerin de merkezlerini Katalonya’dan taşımaya hazırlandığı biliniyor.