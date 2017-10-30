İspanya ve Yunanistan birbirine düştü!

İspanya, Atina’daki büyükelçisi Enrique Viguera aracılığıyla, hem Yunanistan’ın Katalonya’da yaşananlar ile ilgili olarak diğer AB üyelerinden mesafeli ve gecikmeli açıklamalarına, hem de bir grup Yunan anarşistin İspanya Büyükelçiliği’ni eylem yapmalarına tepki gösterdi. Yunan Dışişleri Bakanlığı ise İspanya Büyükelçisine ateş püskürdü.

YUNAN HÜKÜMETİNE TEPKİ

Büyükelçi Viguera, AB üye ülkelerinin İspanya’nın toprak bütünlüğünün korunmasında birleştikleri ve hükümete desteklerini dile getirdikleri bir sırada, Yunan Hükümeti’nin aynı düzeyde açıklamalarda bulunmamasından şikayet etti. Elefeteros Tipos gazetesine konuşan Viguera “Sadece Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopulos, açık ve net tavır gösterdi. Ancak, Cumhurbaşkanı, Hükümeti temsil etmez. Ayrıca, ana muhalefet lideri Kiriakos Miçotakis de beni arayarak dayanışmasını dile getirdi” dedi. Viguera böylece solcu Başbakan Aleksis Çipras’tan yeterli desteği göremediklerini ima etti.

“RUVİKONAS VAHŞETİ”

Viguera, Katalonya’daki referandumdan sonra kendilerini iktidar karşıtları olarak tanımlayan anarşist “Ruvikonas” örgütü üyelerinin İspanya’nın Atina Büyükelçiliği’ni basarak eylem yapmalarını sert bir şekilde eleştirdi.

İspanyol Büyükelçi “AB üyesi bir ülkenin Büyükelçiliği’ne karşı böylesi vahşi bir eylem karşısında şaşkına döndüm. Kapıda polis bulunmasına rağmen saldırganların binaya girişi engellenemedi. Bir büyükelçiliğin kapısını, pencerelerini kırarak binaya girmek ciddi bir şeydir. Avrupa’da benzeri olaylar pek yaşanmadı. Bir büyükelçilik daha sıkı güvenlik tedbirleri ile korunmalıdır” diye konuştu.

“Ruvikonas” örgütü daha önce Türkiye’nin Atina Büyükelçiliği ve Gümülcine Başkonsolosluğu binalarına da boya fırlatarak saldırılar gerçekleştirmiş, THY’nin Atina ofisini de balyoz ve çekiçler kullanarak basmaya çalışmıştı.

“ANAYASA VE ADALETE HAKARET ETTİ”

Yunan Dışişleri Bakanlığı, İspanyol Büyükelçi’nin açıklamalarına “Cumhurbaşkanı’nın hükümeti temsil etmediği iddiası ile Yunan Anayasası’na hakaret etti. Diplomasi sınırlarını aştı. Yunan adaletine de saygısızlık etti. Talihsiz açıklamalarını tekzip edeceğini umuyoruz. Kendisinden izahat isteyeceğiz” diyerek tepki gösterdi.

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