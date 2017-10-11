İspanya sordu: "Bağımsızlık ilan ettiniz mi?"

İspanya Başbakanı Mariano Rajoy, 1 Ekim'deki referandumda 'evet' oyu çıkmasına rağmen bağımsızlık ilanını erteleyen Katalonya'ya "Kabine, Katalan hükümetinden bağımsızlık ilan edip etmediğini doğrulamasını talep edecek" dedi. Katalonya'nun dün gece karmaşık bir açıklama yaptığını söyleyen Rajoy, Katalonya'ya karşı ek önlemler öncesinde 'bağımsızlık' konusunun kesinleşmesi gerektiğini söyledi. Rajoy, Katalonya'ya yönelik adımların Katalan hükümetinin bu soruya vereceği cevabın belirleyeceğini söyledi.

"BAĞIMSIZLIK İLAN ETTİNİZ Mİ, ETMEDİNİZ Mİ?" Katalonya Özerk Başkanı Carles Puigdemont'u 'kastlı olarak karmaşa' yaratmakla suçlayan Rajoy canlı olarak yayınlanan konuşmasında "Kabine, Katalan hükümetinden bağımsızlık ilan edip etmediğini doğrulamasını talep etti" dedi. Böylece 'kesinlik' sağlamak istediğini söyleyen İspanya Başbakanı, bu adımın İspanya'nın Katalonya'ya karşı alıncak ek önlemler öncesinde gerekli olduğunu vurguladı. Puigdemont'un son dakika açıklaması İspanya'yı karıştırdı. "BAĞIMSIZLIK İLANINI ERTELEDİK" Katalonya lideri Carles Puigdemont yerel parlamentoda yaptığı tarihi konuşmada ‘bağımsızlık’ ilanı erteleyerek diyalog sürecini başlatmak istediğini açıkladı. Puigdemont, referandumdan çıkan yüzde 92’lik ‘evet’ kararını uygulayacaklarını söylemişti. Katalonya, Madrid ve Avrupa Birliği’nin baskıları sonrası diyalog yolunu seçti. Madrid hükümeti, Katalonya’nın bağımsızlık yolunu seçmesi halinde yerel bölgenin ‘özerklik’ haklarını geri alacağı uyarısında bulunmuştu.