İspanya radikal imamın peşinde

İSPANYA’nın özerk bölgesi Katalonya’nın Barcelona ve Cambrils kentlerinde hafta içinde düzenlenen saldırıların ardından İspanya polisi, 40’lı yaşlarındaki Abdelbaki Es Satty adlı imama yoğunlaştı, yetkililer, imamın gençleri radikalleştirdiğini düşünüyor. Barcelona’nın 100 km kuzeyindeki Ripoll kentinde ikamet eden imamın evi basıldı, ancak kendisi bulunamadı. Polis, saldırılardan bir gün önce bomba yapımı sırasında havaya uçan Alcanar kentindeki evde ölenlerden birinin imam olabileceğini de göz ardı etmiyor. Bunun için DNA testinin sonucu bekleniyor. Es Satty’nin Ripoll’daki bir camide görev yaparken, haziran ayında 3 aylığına Fas’a döneceğini söyleyerek işini bıraktığı öğrenildi. Saldırganlardan Muhammed Hychami’nin annesi Halima Hychami, “Olayı televizyondan duyduk. Hiçbir zaman imamdan bahsetmediler. Normal çocuklardı. İşleri vardı. Hırsızlık yapmazlardı. Kimseyle problemleri olmamıştı” dedi.

KAÇAK ŞÜPHELİ YOUNES

Saldırganlardan kaçak olduğu düşünülen Younes Abouyaaqoub’un (22) kuzeni Fatima ise “Bütün bunların yalan çıkmasını bekliyorum. Beyinleri mi yıkandı, yoksa bir çeşit ilaç mı verildi bilmiyorum. Açıklayamıyorum” ifadelerini kullandı. Terör hücresinin üyelerinin hepsinin Ripoll’de büyüdüğü ve İspanyolca ve Katalanca bilen topluma entegre olmuş kişiler olduğu belirtiliyor. İspanya polisi, Ripoll’de imamın evi dışında 8 evi daha bastı. Ayrıca, saldırı sonrası kaçak olduğu varsayılan Abouyaaqoub’un bulunması için yollarda kontrol noktaları kuruldu. Şüphelinin Fransa’ya geçmiş olma ihtimali üzerinde de duruluyor. İspanyol yetkililer, Alcanar’daki patlamada ceset kalıntılarının kimliğinin tespit edilemediğini ve bu nedenle kimin kaçak durumda olduğu konusunda emin olamadıklarını söylüyor.

HEDEF LA SAGRADA FAMILIA MIYDI

Barcelona’nın en önemli sembollerinden biri olan ve ‘Bitmeyen Kilise’ diye bilinen La Sagrada Familia’nın saldırıda hedeflerden biri olduğu iddia edildi. İspanyol gazetesi El Espanol, teröristlerin patlayıcı yüklü araçlarla 1882’den beri yapımı devam ettirilen katedrali havaya uçurmayı planlamış olduğunu yazdı. Ancak 120 adet butan gazı dolu tüp, eylemden bir gün önceki bomba hazırlığı sırasında patlayınca teröristler bombasız kaldı.