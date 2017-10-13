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    İspanya o yazarı Türkiye'ye vermiyor

    Hürriyet Haber
    13.10.2017 - 17:39 | Son Güncelleme:

    İspanya hükümeti, gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla salıverilen Almanya vatandaşı yazar Doğan Akhanlı'nın Türkiye'ye sınır dışı edilmeyeceğini açıkladı.

    Sputnik'in haberine göre İspanya Başbakan Yardımcısı Soraya Saenz de Santamaria, geçen ay Barcelona'da tutuklandıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılan İsveç vatandaşı gazeteci-yazar Hamza Yalçın'ın salıverilmesiyle aynı gerekçelerle süreci durdurduklarını belirtti.

    İspanya o yazarı Türkiyeye vermiyor

    İspanya yasalarına göre mültecilerin sınır dışı edilemediği kaydedildi.

    Akhanlı, Türkiye'nin talebi üzerine tatil için gittiği İspanya'nın Granada kentinde ağustos ayında gözaltına alınmıştı.

    Daha sonra şartlı salıverilen Akhanlı'nın, iade talebi incelenene kadar Madrid'de kalmasına karar verilmişti.

    Etiketler: doğan akhanlı , yazar
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