İspanya o yazarı Türkiye'ye vermiyor

Sputnik'in haberine göre İspanya Başbakan Yardımcısı Soraya Saenz de Santamaria, geçen ay Barcelona'da tutuklandıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılan İsveç vatandaşı gazeteci-yazar Hamza Yalçın'ın salıverilmesiyle aynı gerekçelerle süreci durdurduklarını belirtti.
İspanya yasalarına göre mültecilerin sınır dışı edilemediği kaydedildi.
Akhanlı, Türkiye'nin talebi üzerine tatil için gittiği İspanya'nın Granada kentinde ağustos ayında gözaltına alınmıştı.
Daha sonra şartlı salıverilen Akhanlı'nın, iade talebi incelenene kadar Madrid'de kalmasına karar verilmişti.