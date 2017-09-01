MENÜ
Dünya Haberleri

DÜNYA

    Hürriyet>Dünya>İspanya, Kuzey Koreli diplomatı sınır dışı ediyor

    İspanya, Kuzey Koreli diplomatı sınır dışı ediyor

    AA
    01.09.2017 - 10:49 | Son Güncelleme: 01.09.2017 - 10:49

    İspanya hükümeti, Kuzey Kore’nin Japonya üzerinden geçen son balistik füze denemesi nedeniyle bu ülkenin üç diplomatından birini sınır dışı etme kararı aldı.

    İSPANYA hükümetinden yapılan yazılı açıklamada, Kuzey Kore’nin son balistik füze denemesinden ve nükleer programından dolayı bu ülkenin Madrid’deki üç diplomatından birinin sınır dışı edilmesi kararı alındığı ve bu kararın Dışişleri Bakanlığına çağrılan Kuzey Kore’nin Madrid Büyükelçisi Kim Hyok Chol’a iletildiği belirtildi. 

    Kuzey Kore yönetiminin nükleer programı ve füze denemelerinin ‘ciddi bir çatışma riski oluşturduğunu’ açıklayan İspanya hükümeti, nükleer programın ‘tamamen, geri dönüşü olmayacak şekilde ve teyit edilebilir bir halde ortadan kaldırılmasını’ talep etti.
    “Kuzey Kore’nin balistik füze ve nükleer programı, küresel güvenlik ve bölgedeki barış için büyük tehdit oluşturmaktadır” denilen hükümetin açıklamasında, füze denemelerinin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarını ihlal ettiği kaydedildi.

    Etiketler: ispanya , Kuzey Kore , Diplomat
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri