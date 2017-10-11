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    Haberler >Dünya>İspanya Katalonya'ya diyalog kapısını kapattı

    İspanya Katalonya'ya diyalog kapısını kapattı

    AA
    11.10.2017 - 21:04 | Son Güncelleme:

    İspanya Başbakanı Mariano Rajoy, Katalonya Özerk Yönetimi Hükümeti Başkanı Carles Puigdemont'un, bağımsızlık ilanının askıya alınmasındaki gerekçe olarak sunduğu "diyalog kapısını açma" ve "arabulucu arama" önerilerini kabul etmediğini bildirdi.

    İspanya Parlamentosunda konuşan Rajoy, "İspanyol ulusunun bölünmezliği ve İspanya'nın ulusal egemenliği müzakere edilemez." dedi. Katalonya'nın İspanya'dan ayrılmasına yönelik bir diyaloğun "kabul edilmesinin imkansız" olduğunu vurgulayan Rajoy, bunun dışında anayasal reform, altyapı yatırımları, ekonomik durum, dil (Katalanca) gibi diğer konularda her zaman konuşmaya açık olduklarını söyledi.

    YASAL OLMAYAN DEMOKRATİK DE DEĞİLDİR

    Rajoy ayrıca, Puigdemont'un "arabulucu arama" teklifine de "Demokratik yasalar ile itaatsizlik veya gayrimeşruluk arasında hiçbir arabulucu olmaz." ifadeleriyle karşı çıktı.

    "Yasal olmayan demokratik de değildir." diyen İspanya Başbakanı, "1 Ekim'deki referandum tamamen başarısızlıkla sona ermiştir. Hiçbir sonuç, siyasi karar ya da Katalonya'nın bağımsızlığı bu referandumu meşrulaştıramaz." diye konuştu.

    Başbakan Rajoy, Katalonya'daki yasa dışı referandumda oylanan "kendi geleceğine karar verme hakkının" dünyadaki hiçbir demokratik ülke veya Birleşmiş
    Milletler tarafından kabul görmeyeceğine işaret ederek, Katalonya'nın olası bağımsızlığının Avrupa'da tanınmayacağını ve böyle bir şeyin çok ciddi sonuçlarının olacağını artık tüm dünyanın bildiğini dile getirdi.

    BİRLİKTE YAŞAM VURGUSU

    "İspanya'nın, birlikte yaşam, özerklik hakları, ülke birliği ve anayasasına karşı çok tehlikeli ve sadakatsiz bir saldırı olduğunu" kaydeden Rajoy, "Demokratik yasalar çiğnendiğinde toplum dağılır, akıl dışı yollara girilir, birlikte yaşam biter, kaos başlar ve refah sona erer." değerlendirmesinde bulundu.

    İspanya Başbakanı Rajoy, Katalonya'nın özerklik haklarının askıya alınmasının önüne geçilebilmesi için Puigdemont'a bir kez daha "yasalara saygı göstermeye ve normalleşmeye geri dön" çağrısı yaptı. Rajoy, "Katalonya'nın bağımsızlığı üzerine karar verme yetkisi sadece İspanyolların tamamındadır." dedi.

    Etiketler: ispanya , rajoy , katalonya
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