Son dakika! İspanya Katalonya'nın özerkliğini askıya alıyor!

Madrid’in verdiği sürenin dolmasının ardından, İspanya’da Katalonya’nın durumu bugün yapılan açıklamayla belli oldu.
İspanya Başbakanlık Ofisi, Katalonya'nın özerkliğini askıya alacak Anayasa'nın 155. maddesini devreye sokacaklarını duyurdu.
KATALONYA YANITINI MADRİD'E İLETMEDİ
Katalonya daha önce olduğu gibi yine tanınan süre içerisinde yanıtını Madrid'e iletmedi. Ancak Katalonya Özerk Yönetimi Başkanı Carles Puigdemont, İspanya Başbakanı Mariano Rajoy'a bir mektup gönderdi.
Puigdemont mektupta İspanya'nın müzakere önermeyip baskı uygulamayı sürdürmesi halinde bağımsızlık ilan edeceklerini belirtti.
Puigdemont tartışmalı bağımsızlık referandumun ardından 'bağımsızlık ilanına hak kazandıklarını' söylemiş, bağımsızlık deklarasyonunu sembolik olarak imzalasa da bağımsızlık ilanında bulunmamıştı.
İSPANYA KABİNESİ CUMARTESİ GÜNÜ OLAĞANÜSTÜ TOPLANIYOR
İspanya hükümeti ise cumartesi günü acil olarak kabine toplantısı yapacağını açıkladı.
Toplantıda İspanya'nın Katalonya'nın özerliğini askıya almasını öngören Anayasa'nın 155. maddesini yürürlüğe sokabileceği belirtildi.
155. madde Katalonya dahil İspanya'nın 17 özerk bölgesinin kontrolünü Madrid'e devrediyor.
Hükümetin açıklamasında "Kabine toplantısı tüm İspanyolların genel çıkarını korumak için alınacak ve Senato'ya gönderilecek önlemleri onaylayacak" dendi.
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