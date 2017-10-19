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    Son dakika! İspanya Katalonya'nın özerkliğini askıya alıyor!

    Hürriyet Haber
    19.10.2017 - 11:37 | Son Güncelleme:

    İspanya'nın Katalonya'ya bağımsızlık ilan edip etmediğini netleştirmesi için tanıdığı süre TSİ 11.00 itibarıyla sona erdi. İspanya, Katalonya'nın özerkliğini askıya alacak yasayı devreye sokacağını duyurdu. İspanya, Katalonya'daki gelişmeleri görüşmek için cumartesi günü kabinenin toplanacağını duyurdu.

    Madrid’in verdiği sürenin dolmasının ardından, İspanya’da Katalonya’nın durumu bugün yapılan açıklamayla belli oldu.

    İspanya Başbakanlık Ofisi, Katalonya'nın özerkliğini askıya alacak Anayasa'nın 155. maddesini devreye sokacaklarını duyurdu.

    KATALONYA YANITINI MADRİD'E İLETMEDİ

    Katalonya daha önce olduğu gibi yine tanınan süre içerisinde yanıtını Madrid'e iletmedi. Ancak Katalonya Özerk Yönetimi Başkanı Carles Puigdemont, İspanya  Başbakanı Mariano Rajoy'a bir mektup gönderdi. 

    Puigdemont mektupta İspanya'nın müzakere önermeyip baskı uygulamayı sürdürmesi halinde bağımsızlık ilan edeceklerini belirtti.

    Puigdemont tartışmalı bağımsızlık referandumun ardından 'bağımsızlık ilanına hak kazandıklarını' söylemiş, bağımsızlık deklarasyonunu sembolik olarak imzalasa da bağımsızlık ilanında bulunmamıştı.

    İSPANYA KABİNESİ CUMARTESİ GÜNÜ OLAĞANÜSTÜ TOPLANIYOR

    İspanya hükümeti ise cumartesi günü acil olarak kabine toplantısı yapacağını açıkladı.

    Toplantıda İspanya'nın Katalonya'nın özerliğini askıya almasını öngören Anayasa'nın 155. maddesini yürürlüğe sokabileceği belirtildi.

    155. madde Katalonya dahil İspanya'nın 17 özerk bölgesinin kontrolünü Madrid'e devrediyor.

    Hükümetin açıklamasında "Kabine toplantısı tüm İspanyolların genel çıkarını korumak için alınacak ve Senato'ya gönderilecek önlemleri onaylayacak" dendi.

     

     

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