Son dakika! İspanya Katalonya'nın özerkliğini askıya alıyor!

Madrid’in verdiği sürenin dolmasının ardından, İspanya’da Katalonya’nın durumu bugün yapılan açıklamayla belli oldu.

İspanya Başbakanlık Ofisi, Katalonya'nın özerkliğini askıya alacak Anayasa'nın 155. maddesini devreye sokacaklarını duyurdu.

KATALONYA YANITINI MADRİD'E İLETMEDİ

Katalonya daha önce olduğu gibi yine tanınan süre içerisinde yanıtını Madrid'e iletmedi. Ancak Katalonya Özerk Yönetimi Başkanı Carles Puigdemont, İspanya Başbakanı Mariano Rajoy'a bir mektup gönderdi.