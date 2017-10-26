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    İspanya Katalan liderin konuşmasına kilitlendi

    Hürriyet Haber
    26.10.2017 - 15:06 | Son Güncelleme:

    İspanya'nın Katalan hükümetini feshetme kararı almasının ardından bugün Katalan lider Carles Puigdemont'un bir konuşma yapması bekleniyor

    1 aydan uzun bir süredir Katalonya kriziyle sarsılan İspanya bugün tarihi günlerinden birini daha yaşıyor. İspanya Başbakanı Mariano Rajoy'un Katalonya hükümetini feshetme kararı almasının ardından bugün Katalan lider Carles Puigdemont, parlamentoda yapacağı konuşmayla kararını açıklayacak.

    Katalan liderin önünde bölgesel erken seçim veya bağımsızlık ilanı şeklinde iki seçenek olduğu değerlendirmeleri yapılırken, Barselona merkezli yayın yapan La Vanguardia gazetesi Puigdemont'un Katalonya parlamentosunda yapacağı konuşmada erken seçim kararını açıklayacağını yazdı.

    Katalan liderin erken seçim tarihini açıklayarak, İspanyol hükümetini Katalonya'nın özerkliğini askıya almaması yönünde ikna etmeye çalışacağı belirtildi.

    İspanya Başbakanı Mariano Rajoy, geçtiğimiz günlerde kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada anayasanın 155. maddesine dayanarak Katalan hükümetini feshetme kararı aldıklarını açıklamış ve konuyu İspanya Senatosu'na göndermişti. Senato'nun konuyla ilgili oylamayı Cuma günü yapması bekleniyor.

    Etiketler: özerklik
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