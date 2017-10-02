Son dakika! İspanya hükümetinden ültimatom! 'Eğer bağımsızlık ilan edilirse...'

İspanya anayasasının 155. maddesi, Madrid hükümetinin Katalonya'nın özerkliğini askıya almasına izin veriyor.

İspanya Adalet Bakanı Catala, İspanya'nın Katalonya bölgesinin bağımsızlık ilan etmesinin önüne geçmek için yasaların el verdiği her şeyi yapacağını açıkladı.

Katalonya Özerk Yönetimi Hükümetinin Başkanı Carles Puigdemont, referandum seçimlerinde yüzde 90'dan fazla oy aldıktan sonra 'bağımsızlık ilan etme haklarının olduğunu' açıklamıştı.

ALMANYA: AYRILIKÇILIK SORUN ÇÖZMEZ

Almanya Dışişleri Bakan Yardımcısı Michael Roth ise referandum konusunda önemli bir açıklamada bulundu. Roth, "Bütün Avrupa Birliği üye ülkeleri, katı bir şekilde hukukun üstünlüğü ve demokrasiye bağlı kalmalıdır" ifadesini kullandı.

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