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    İspanya halkı birlik için yürüyecek

    İHA
    07.10.2017 - 11:48 | Son Güncelleme:

    Katalonya’nın tartışmalı bağımsızlık referandumunun ardından İspanya’da ayrılığa karşı bugün halk yürüyüşü yapılacak.

    AYRILIK karşıtı gösterilerin İspanya’nın başkenti Madrid’de ve diğer şehirlerde ayrıca bağımsızlık oylamasının yapıldığı Katalonya’nın başkenti Barcelona’da yapılması planlandı. Bu arada İspanya hükumetinin Katalonya temsilcileri, referanduma engel olmak için polisin sert tutumundan dolayı özür dilediği belirtildi. Katalonya Valisi Enric Millo, kanunsuz bağımsızlık oylaması için Katalan hükumetini suçladı. Katalonya Valisi Enric Millo, oylamayı engelleme çalışmaları yapan memurlar adına özür dilediğini söyledi. Polisin oylamayı engelleme mücadelesinde oy verenleri dağıtma ve oy sandıklarına el koyma sırasında yüzlerce kişinin yaralandığı bildirilmişti.
    İspanya hükümet sözcüsü de oy verme sırasında yaralanan halk için üzüntü duyduğunu ancak yaralananların sayısı hakkında şüphe duyduğunu söyledi. Katalonya’nın önceki lideri Artur Mas ise yaptığı açıklamada, ayrılma hakkını kazandığına inanığını ancak bölgenin gerçek bağımsızlık için henüz hazır olmadığını söyledi.

    Etiketler: iSPANYA , Katalan , Referandum
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