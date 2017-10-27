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    Son dakika... İspanya şokta!... Başbakan'dan ilk açıklama geldi...

    Hürriyet Haber
    27.10.2017 - 16:41 | Son Güncelleme:

    Katalonya Parlamentosu'nun bağımsızlık ilanı sonrasi İspanya şokta... Madrid sokaklarında büyük bir sessizlik ve şaşkınlık hakim... İspanya Başbakanı Rajoy'dan itidal çağrısı geldi. Rajoy Twitter'dan yaptığı açıklamada "Katalonya'da hukukun üstünlüğü yeniden tesis edilecektir" dedi.

    Dünya televizyonları yayınlarını kesip Katalonya Parlamentosu'nun aldığı tek taraflı bağımsızlık kararını birinci haber olarak duyurmaya başladılar. Barcelona sokaklarında yaşanan coşkulu kutlamalar bütün dünyada canlı olarak izleniyor.

    Şimdi herkesin kafasında aynı soru var: Bundan sonra ne olacak?

    Emekli Büyükelçi Uluç Özülker'in bundan sonraki gelişmelerle ilgili yorumu şöyle:

    "İspanya değil Avrupa kaosa sürükleniyor. Madrid ağırlıklı olarak krallık hepsi üstünde egemen çıkmıştır.

    Üç sorun ortaya çıkacaktır. Katalonlar kendilerinin ekonomik açıdan güçlü olduklarını, hak ettikleri destekleri alamadıklarını ve sonuç itibariyle ispanya'yı ayakta tutan taraf olarak görüyorlar. İspanya bu hale AB'ye girdikten sonra geldi. Bugün Katalonya bağımsızlık sonucuyla karşı karşıya kalırsa, mutlaka AB başta olmak üzere çok ciddi sıkıntıya düşer. Ve buralardan çıkmak mecburiyetinde kalır.

    İkinci husus her hâlükârda Katalonya ikiye bölünmüş vaziyette. Bağımsızlık için evet diyenler, yüzde 46'lık katılımla bunun yüzde 92'sini almış durumdadırlar. Katalonya kendi içinde de karışır. Üçüncüsü, Başbakan gayet net bir biçimde ispanyol parlamentosunun desteğini de arkasına alarak hangi adımların atılacağını, bunun ne şekilde bastırılacağına dair açıklamalar yaptı. Büyük bir sabırla bunu erteleyerek geldi.

    Bu bir bilek güreşi. Bağımsızlık yanlısı liderle, bütün ispanya çapındaki partiler ve vatandaşların karşı karşıya gelmesine neden olabilecek bir olaydır.

    Hem polis, hem askeri hem de adli olarak müdahaleye kadar gider bu iş. Tutuklamalarla tatsız olayların yaşanacağı noktaya gelinir."


     

     

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