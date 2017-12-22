"İspanya Başbakanı Katalonya'nın tokadını suratına yedi"

Madrid'in 27 Ekim'deki tek taraflı bağımsızlık ilanı sonrası görevden aldığı ve hakkındaki 'isyan', 'ayaklanmaya teşvik' ve 'kamu kaynaklarını kötüye kullanmak' suçlamaları nedeniyle İspanya'ya dönemeyen eski Katalonya Özerk Yönetimi Başkanı Carles Puigdemont, konuşmasını seçim kampanyasını da yürüttüğü Brüksel'de yaptı.

'İSPANYA DEVLETİ YENİLDİ'

Destekçilerinin 'Katalonya Başkanı' sloganları arasında konuşmasını yapan Puigdemont, "Bu kimsenin itiraz edemeyeceği bir sonuç. Seçimleri Katalan Cumhuriyeti kazandı. İspanya devleti yenildi. (İspanya Başbabakanı Mariano) Rajoy ve müttefikleri kaybetti" dedi. "Rajoy suratına Katalonya'nın tokadını yedi" ifadelerini kullanan Katalan lider "Rajoy aradığı yetkiyi kaybetti" ifadelerini kullandı.

Katalan lider "Avrupa Rajoy'un çözümünün işlemediğini anlamal. Rajoy'un posizyonunu Avrupa'da destekleyen herkes, buna sessiz kalarak destek olanlar da dahil, bunun farkına varmalı. Katalanlar geleceğine kendileri karar vermeli" dedi.

54 yaşındaki eski gazeteci Puigdemont konuşmasında tutuklanma ihtimali olan İspanya'ya dönüp dönmeyeceği konusunda bilgi vermezken "Bizler, meşru hükümetiz. Hapisteki siyasetçiler derhal serbest bırakılmalı. Katalan siyasetçiler parlamentoya geri dönebilmeli" diye konuştu.

Seçimden birinci parti olarak çıkan ancak hükümet kuracak çoğunluğa ulaşamayan Yurttaşlar'ın (Ciudadanos) lideri Ines Arrimadas ise ayrılıkçılara karşı mücadele etmeyi sürdüreceklerini söyledi.