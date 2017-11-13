İspanya Başbakanı Katalonya’da

Rajoy, gelecek ay özerk yönetimde bölgesel seçimlerin yapılacağını hatırlattı ve bunun “ayrılıkçı tahribatı” sona erdirmeye yardım edeceğini savundu. Özerk yönetimin başkenti Barcelona’da taraftarlarına hitap eden Rajoy, Katalan bölgesel yönetimini feshetme kararını savunarak, 27 Ekim’de Katalan meclisindeki ayrılıkçı partilerin tek taraflı bağımsızlık ilanı sonrasında “tüm yolları tükettiğini” söyledi. İspanya Başbakanı iş dünyasına da mesajlar vererek, şirketlerin Katalonya’yı terk etmemesi çağrısında bulundu.

‘ÖZGÜRLÜK’ İSTEDİLER

Öte yandan önceki gün Barcelona kentinde tutuklu Katalan siyasetçilerin serbest bırakılması için büyük bir gösteri düzenlendi. Barcelona polisine göre gösteriye 750 bin kişi katıldı. Tutuklu Katalan siyasetçilerin ve sivil toplum örgütü liderlerinin ailelerinin ön saflarda katıldığı gösteride, “Siyasi tutuklular için özgürlük” ve “Biz cumhuriyetiz” yazılı pankartlar açıldı. Göstericiler, “Puigdemont bizim başkanımızdır”, “Hiç olmadığı kadar birlik içindeyiz. Meşru hükümetimizi savunacağız” ve “Demokrasi yardım istiyor, Avrupa nerede” sloganları atıldı.