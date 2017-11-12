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    İspanya başbakanı Barcelona'da konuştu: 'Ayrılıkçı kargaşaya son vereceğiz'

    BBC Türkçe
    12.11.2017 - 17:11 | Son Güncelleme:

    İspanya Başbakanı Mariano Rajoy, 21 Aralık'ta Katalonya'da düzenlenmesi planlanan seçimlerin öncesinde Barcelona'da yaptığı ilk mitingde, Katalanların bağımsızlık ilanına karşı çıkan 'sessiz çoğunluğun' oyunu istedi.

    Barcelona'da lideri olduğu Halk Partisi'nin destekçilerine seslenen Mariano Rajoy, Ekim ayında tek taraflı bağımsızlık ilan eden Katalonya'nın yarattığı "ayrılıkçı kargaşaya" da son vereceğini söyledi.

    Mariano Rajoy'un mitingi, Barcelona'da yaklaşık 750 bin kişinin katılarak tutuklu Katalan liderlerin bırakılmasını talep ettiği protestolardan bir gün sonra geldi.

    İspanya, Katalonya hükümetinin 27 Ekim'de gerçekleştirdiği referandum sonrası tek taraflığı bağımsızlık ilanını tanımıyor. Katalan liderlerin gözaltına alınmasını protesto eden yüzbinlerce kişi, Cumartesi günü Barcelona'da toplandı.

    Katalan hükümeti, 1 Ekim'de yapılan referandumda seçmenlerin yüzde 43'ünün sandığa gittiğini ve bunların yüzde 90'ının bağımsızlık yönünde oy kullandığını açıklayarak tek taraflı bağımsızlık ilan etmiş, Katalonya'nın bölgesel meclisini lağveden İspanya Başbakanı Rajoy, yeni seçim yapılmasını kararlaştırmıştı

    Pazar günü Rajoy, önümüzdeki ay yapılması beklenen erken bölgesel seçimler için kampanyasına başladı. Miting alanındaki "sessiz çoğunluktan" seslerini sandıkta "oya dönüştürmelerini" isteyen Rajoy, sözlerine şöyle devam etti:
    "Katalonya'yı bu ayrılıkçı karışıklıktan kurtarmalıyız. Demokrasi ile, herkes için, Katalonya'yı geri istemeliyiz."

    Lideri olduğu Halk Partisi'nin destekçilerine seslenen Mariano Rajoy "sessiz çoğunluğun" oyunu istedi. Rajoy ayrıca, İspanya'nın gelecek yılki ekonomik büyümesini yüzde 3'ün üstüne çıkarmak için bu adımın gerekli olduğunu ifade etti.

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