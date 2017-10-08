İspanya Başbakanı: "Bağımsızlık olmasını önleyeceğiz"

Rajoy, kriz hakkında El Pais gazetesine değerlendirmelerde bulundu.

Başbakan Rajoy, "Bağımsızlığın olmasını önleyeceğiz. İspanya bölünmeyecek, ulusal birlik devam edecek. Bunun için yasamanın bize verdiği tüm yetkiyi kullanacağız. Karar almak hükümetin işi ve bunu en uygun zamanda, sakin hareket ederek yapacağız. Ne yapmamız gerektiğini biliyoruz. Çok net bir şekilde söyleyebilirim ki bağımsızlık olmayacak. Bağımsızlık deklarasyonu tehdidi, siyaset ortamından tamamen kalkmadığı sürece hükümet kararlar almayı sürdürecektir." ifadelerini kullandı.

Krizinin çözümü için Katalonya Özerk Yönetimi Hükümeti Başkanı Carles Puigdemont'un "arabuluculuk" önerisine de karşı çıkan Rajoy, şunları kaydetti:

"Dünyanın hiçbir yerinde ülkesinin birliği ve bununla ilgili tehditler üzerine konuşacak bir ülke yoktur. Şantajla hiçbir şey inşa edilemez. Bir şeyi çok açık belirtelim. Ulusal birliğe karşı tehditler ortadan kalmadıkça hiçbir şey inşa edilemez. Ne İspanya da ne de dünyanın herhangi bir yerinde. Bazıları bir bölünme tehdidi karşısında hükümetin müzakere edeceğini mi düşünüyor? Bu aynı zamanda Avrupa'nın bir savaşı. Avrupa'nın değerleri savaşı var. Kazanmak zorundayız."

İspanya’nın yaşadığı ekonomik krizden dolayı 2012 yılında gündemde olan kurtarma yardımı müzakerelerine atıfta bulunan Rajoy, "2012 yılında (ekonomik kriz) İspanya'nın avro savaşı vardı. Biz Avrupalılar bu savaşı kazandık. Şimdi Avrupa'nın değerleri savaşı var ve bunu da kazanmak zorundayız." ifadelerini kullandı.

Avrupa'nın, Kömür ve Çelik Topluluğu Anlaşması ve Roma Anlaşması ile doğduğunu anımsatan Rajoy, iki dünya savaşı sonrasındaki durumu aşarak büyük Avrupa projesinin inşa edildiğini kaydetti.

Başbakan Rajoy, şöyle devam etti:

"Başka savaşların olmaması, yasalara saygı, hukuk devleti, özgürlük ve demokrasi gibi değerler ve temellere dayalı, ekonomik ve sosyal ilerlemenin sağlandığı bir Avrupa yaratmak için bu yapıldı. Son yıllarda bu Avrupalı değerlere karşı olanlar görüldü. Popülarizm her tarafta var. Brexit olayını, Le Pen veya Farage gibi aşırı sağ kişiliklerin ortaya çıkışını gördük. Bizde ise Avrupalı değerlere ve hukuk devletine karşı olan milliyetçi popülarizm çıktı. Bu yüzden bu savaş aynı zamanda Avrupa'nın bir savaşıdır, bunu da kazanacaktır. Avrupa'nın şimdiye kadar gösterdiği, ulusların birliği, yasaların uygulanması ve ülkelerin anayasalarının savunulması tavrını sürdüreceğine inanıyorum."

Katalonya Başkanı Puigdemont'un talebiyle 10 Ekim Salı günü Katalonya Yerel Parlamentosu Genel Kurulunun yasa dışı bağımsızlık referandumu sonrasındaki mevcut durumu analiz etmek için toplanacağının hatırlatılması üzerine de Rajoy, "Her şey Katalan Başkanının tavrına bağlı. Şu anda Genel Kurulun toplanması için tek gerekçe Katalonya'daki siyasi durumun konuşulması olarak gözüküyor. Bağımsızlık deklarasyonu gündemde yok. Şu an için böyle bir şey yok." değerlendirmesini yaptı.