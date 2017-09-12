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    İspanya Anayasa Mahkemesi'nden 'bağımsız Katalonya' kararı!

    Hürriyet Haber
    12.09.2017 - 16:05 | Son Güncelleme: 12.09.2017 - 16:05

    İspanya Anayasa Mahkemesi, Katalonya'ya bağımsız devlet kurma hakkı veren yasayı askıya aldı.

    Reuters'ın haberine göre İspanya Anayasa Mahkemesi, Katalonya'ya yasal çerçevede bağımsız devlet kurma hakkı veren yasayı askıya aldı.

    Mahkeme geçtiğimiz hafta da Katalan parlamentosunda alınan 1 Ekim'de referandum yapılması yönündeki yasayı iptal etmişti.

    Etiketler: Katalonya , ispanya , bağımsızlık
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