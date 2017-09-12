İspanya Anayasa Mahkemesi'nden 'bağımsız Katalonya' kararı!

İstanbul’da yatırımcının gözü bu iki bölgede
Dünyanın en büyük metropollerinden İstanbul genişledikçe yatırım yapma ve yeni bir yaşam alanı kurma niyetindeki kentlilerin gözdesi hem şehrin içinde kalan hem de birkaç sene içinde değerleneceğine...
Reuters'ın haberine göre İspanya Anayasa Mahkemesi, Katalonya'ya yasal çerçevede bağımsız devlet kurma hakkı veren yasayı askıya aldı.
Mahkeme geçtiğimiz hafta da Katalan parlamentosunda alınan 1 Ekim'de referandum yapılması yönündeki yasayı iptal etmişti.