İSO Türkiye İmalat Sanayi ağustosta 55,3 oldu

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) ağustos ayında 55,3'e çıkarak son 77 ayın en yüksek düzeyine ulaştı.



İSO, Türkiye ve İstanbul İmalat Sanayi PMI anketlerinin Ağustos 2017 dönemi sonuçlarını açıklandı. Eşik değer olan 50,0 üzerinde ölçülen tüm rakamların sektörde iyileşmeye işaret ettiği anket sonuçlarına göre, temmuz ayında 53,6 olarak ölçülen İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat PMI ağustosta 55,3'e yükseldi.

Açıklamada, söz konusu endeksin son 77 ayın en yüksek düzeyine ulaştığına işaret edilerek, Türk imalat sektörünün faaliyet koşullarındaki genel iyileşmenin güçlü seyrettiğini gösterdiği kaydedildi.

Mart 2011'den beri gözlenen en yüksek düzeyde ve uzun dönem ortalaması olan 50,8'in belirgin bir şekilde üzerinde kaydedilen PMI değeri ile böylece Türk imalat sektöründe son altı buçuk yılın en hızlı büyümesi gerçekleşti.

Ağustos ayında imalat sektörünün yeni siparişleri üst üste altıncı ay olacak şekilde arttı. İç piyasalardan alınan yeni siparişler, yeni ihracat siparişlerinden daha yüksek hızda genişlemeye devam etti. Türk imalat sektörü üretimi üst üste yedinci ay olacak şekilde yükseldi.

Büyüme son dört ayda üçüncü kez olacak şekilde hızlandı ve Mart 2011'den beri gözlenen en güçlü düzeyde gerçekleşti. Firmalar, üretimi karşılamak amacıyla kapasitelerini genişletti.

İstihdam artışı temmuza göre hızlandı. Satın alma faaliyetlerindeki artış, Kasım 2013'den sonraki dönemin en yüksek hızında gerçekleşti. İstihdam artışındaki hızlanmaya rağmen tamamlanmamış işler ağustosta arttı.

Girdi fiyatları enflasyonu, Aralık 2016'dan beri ilk kez ağustosta yükseldi ve mayıstan beri gözlenen en yüksek değere ulaştı. Nihai ürün fiyatları enflasyonu son yedi ayda ilk kez olacak şekilde artış kaydetti.



İSTANBUL İMALAT PMI AĞUSTOSTA 54,2'YE YÜKSELDİ

Temmuzda 52,3 olarak gerçekleşen İstanbul Sanayi Odası İstanbul İmalat PMI da ağustosta 54,2'ye yükselerek imalat sektörünün faaliyet koşullarında genel anlamda Ocak 2014'ten beri gözlenen en güçlü iyileşmenin yaşandığına işaret etti.

PMI, uzun dönem ortalaması (Ocak 2006'dan beri) olan 50,5'in üzerinde kaydedildi. Ağustos ayında beş alt endeksin dördü (girdi stokları alt endeksi dışında) manşet PMI'a pozitif katkı sağladı.

PMI'da temmuza kıyasla gerçekleşen yükseliş, üretim, yeni siparişler ve istihdamdaki daha yüksek oranlı artışlardan ve tedarikçilerin teslim sürelerinin daha fazla uzamasından kaynaklandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen IHS Markit Kıdemli Ekonomisti Trevor Balchin, "Türk imalat sektörünün faaliyet koşullarında ağustos ayında yaklaşık son altı buçuk yılın en güçlü genel iyileşmesi gerçekleşti ve böylelikle imalat sektörü vites yükseltti. Bunun yansıması olarak; üretim, yeni siparişler ve istihdamda artış hızlandı." ifadelerini kullandı.