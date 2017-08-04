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    İsmini kağıttan okudu... Şimdi hapiste

    İHA
    04 Ağustos 2017 - 17:13Son Güncelleme : 04 Ağustos 2017 - 17:13

    Kocaeli’de polis ekiplerini görünce kaçmaya başlayan ve kovalamaca sonucu yakalanan şahıs, sahte kimliğinin bilgilerini ezberlemek için yazdığı elindeki kağıdı okumaya çalışınca gözaltına alındı. Şahsın yapılan sorgusunda çok sayıda sabıkası olduğu belirlendi.

    Edinilen bilgilere göre İzmit ilçesi Cumhuriyet Parkı’nda devriye atan İzmit Asayiş Şube Müdürlüğü Yunus timleri, kendilerini görünce kaçmaya başlayan bir şahıs görünce yakalamak için çalışma başlattı. Uzun bir kovalamaca sonrası yakalanan şahsa kimliğini soran polis ekipler, kimliğini kaybettiğini söyleyen şahsın şüpheli hareketleri sonrasına gözaltına aldı. Ekipler tarafından polis merkezine götürülen şahıs, burada kimliğinin tekrar sorulması üzerine cebinden çıkardığı el yazısı kağıttan kimlik bilgilerini okumaya başladı.

    Şahsın bilgilerini okuduğu kağıdı fark eden polis ekipleri yaptıkları incelemede ise okunan kimlik bilgilerinin D.A. adlı başka bir kişiye ait sahte kimlik bilgilerinin olduğunu tespit etti. Bunun üzerine sorgusu yapılan şahsın ise gerçek adının İsmail K. (20) olduğu belirlendi. Gerçek adı belirlenen şahsın yapılan kimlik sorgusunda ise hakkında 1 yağma, 2 hırsızlık, 1 de mala zarar vermeden 5 yıl 5ay kesilmiş cezası bulunduğu belirlendi. Tüm sabıkası polisler tarafından belirlenen şahıs sorgusunda ise sahte kimliği cezaevine girmemek için çıkarttığını söylediği öğrenildi.

    Şahıs polis merkezindeki işlemlerinin sağlık kontrolü için Kocaeli Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Kontrolden geçirilen geçirilen şahıs daha sonra tekrar polis merkezine götürüldü.

    Etiketler: Kocaeli , Polis , Gözaltı
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