Son dakika.. İsmet Yılmaz: Bu sene TEOG sınavı yapılmayacak

'EVLATLARIMIZI YARIŞ ATI YERİNE KOYDUK'



Canlı yayında açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, eğitim sistemiyle ilgili 'TEOG'un kaldırılmasına karar verildi. TEOG'un kaldırılması da Türkiye'nin önünün açılması. Evlatlarımızı yarış atı konumuna koyduk yani. İnanın evlatlarımız büyüyor, büyüdüğünü fark edemiyorsunuz. Etüd merkezleri ne kadar artmıştı değil mi? Niye arttı? TEOG yüzünden arttı. Evladının yarış atı konumuna girmesini hangi aile ister? Biraz sevin, biraz sayın... Son sözümüz şu. Bize güvenin. Niyetimiz halis, Türkiye'yi hep beraber 21'nci yüzyıla taşıyacağız' dedi.



'TEOG UYGULANMAYACAK, KİMSE KAYGILANMASIN'



Bu sene TEOG sınavının uygulanmayacağını söyleyen Bakan Yılmaz, hangi sistemin geleceği sorusu üzerine ise 'Üzerinde bakanlığımız çalışma yapıyor. Bakanlar Kurulu'na sunacağız. Çıkan kararı da milletimize sunacağız. Özü şu, hiç kimsenin kaygılanmasına gerek yok.' diye konuştu.