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İsmet İnönü’yü canlandıran Ahmet Saraçoğlu kimdir, kaç yaşında ?

Ahmet Saraçoğlu, Vatanım Sensin’de görüldü. Yaprak Dökümü, Avrupa Yakası, Tatlı Hayat ve Çiçek Taksi gibi iddialı yapımların kadrosunda yer alan Ahmet Saraçoğlu, Vatanım Sensin’de İsmet İnönü karakterini canlandıracak. Peki tarihi dizide Cumhuriyet döneminde orgeneral ve eski Genelkurmay Başkanı olan İsmet İnönü’ye hayat verecek olan Ahmet Saraçoğlu kimdir, kaç yaşında ?

Hürriyet Haber
27.12.2017 - 12:41 | Son Güncelleme :

 Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Ahmet Saraçoğlu, 20 Eylül 1975’de doğdu. Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde eğitim gören Ahmet  Saraçoğlu, çeşitli tiyatro topluluklarında çalışmasının ardından, 1995 yılında kamera karşısına geçerek sinema ve dizi filmlerde de rol aldı. Bir döneme damga vuran 2006 yapımı Yaprak Dökümü’nde Tahsin karakterine hayat verdi. 2005 yılında bir grup sanatçıyla birlikte İstanbul Kraliyet Tiyatrosu'nu kurdu. Halen çalışmalarını
sürdürmektedir.

AHMET SARAÇOĞLU’NUN YER ALDIĞI PROJELER

• Hayat Öpücüğü - 2015
• Boynu Bükükler (dizi) - 2014 - Führer Fuat
•Galip Derviş - 2013 - Dr. Selim Topuz (Konuk Oyuncu)• Ev (abluka) : Caner Özyurtlu - 2010 -
• Dilber'in Sekiz Günü : Cemal Şan - 2008 - Kemal
• Usta : 2008 : Bahadır Karataş - Zafer Hoca
• Haneler : Ferhan Şensoy - 2009 - Ahmet
•Zincirbozan : Atıl İnanç - 2007 - Kaya• Yaprak Dökümü (dizi) : Ümmü Burhan - 2006 - Tahsin
• Avrupa Yakası : Jale Atabey Özberk - 2005 - Tarık
• O Şimdi Mahkum : Abtullah Oğuz - 2005 - Kırık Kafa
• Tombala : Şafak Bal - 2005 - Depar Osman
• Döngel Karhanesi : Hakan Algül - 2005 - Rüknettin
• Hırsız Polis : Türkan Derya - 2005 Arsen Lüpen
• Kadın İsterse : Yüksel Aksu - 2004 - Dedektif
• Gülizar : Cemal Şan - 2004 -
• Tam Pansiyon : Ümmü Burhan - 2004 - Erdal• Esir Şehrin İnsanları : Cafer Özgül - 2003
• Neredesin Firuze : Ezel Akay - 2003 - Doktor
• Hürrem Sultan (dizi) : Fatih Aksoy - 2003 - Şemsi Paşa
• Sultan Makamı : Aydın Bulut - 2003 - Sefer
• Havada Bulut (dizi)) : Tarık Alpağut - 2002 - Zülfükar
• Unutma Beni : Türkan Derya - 2002 -
• Yarım Elma : Ömer Ugur - 2002• Yeditepe İstanbul : Türkan Derya - 2001 - Rüstem
• Tatlı Hayat : Bora Tekay - 2001 - Yalçın Yayvan
• Yılan Hikayesi : Nihat Durak - Polis• Yedi Numara : Sadullah Celen - 2000 - Mustafa
• Çiçek Taksi : Yaşar Seriner - 1995 - Sapık
 

Etiketler: Ahmet Saraçoğlu kimdir , Ahmet Saraçoğlu kaç yaşında
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