Ä°SMEKâ€™te kayÄ±tlar baÅŸladÄ±

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Ä°SMEKâ€™in Ã§ocuklara yÃ¶nelik dÃ¼zenlediÄŸi yaz eÄŸitimleri iÃ§in Ã¶n kayÄ±tlar, 27 Temmuzâ€™da baÅŸladÄ±. Toplam 10 alanda ve 50 branÅŸta hizmet verecek eÄŸitimlerden 12-16 yaÅŸ arasÄ± Ã§ocuklar faydalanabilecek. Yaz eÄŸitimleri, 3 AÄŸustosâ€™ta baÅŸlayÄ±p 15 EylÃ¼lâ€™e kadar devam edecek. Ã‡ocuklarÄ±n en fazla ilgi duyduklarÄ± alanlar dikkate alÄ±narak planlanan 50 branÅŸ eÄŸitimi arasÄ±nda Ã§izgi roman atÃ¶lyesi, seramik biÃ§imlendirme, tiyatro gibi kÃ¼ltÃ¼r sanat branÅŸlarÄ±nÄ±n yanÄ±nda Ä°ngilizce, Almanca, FransÄ±zca gibi dil eÄŸitimleri ve Ã§aÄŸÄ±mÄ±zÄ±n olamazsa olmazÄ± biliÅŸim eÄŸitimlerinden gÃ¼venli internet ve sosyal medya kullanÄ±mÄ± ve kodlama gibi Ã¶nemli eÄŸitimler de yer alÄ±yor.

EÄžÄ°TÄ°MLER 7 AÄžUSTOSâ€™TA

Ä°SMEK bu yÄ±l yetiÅŸkin eÄŸitimleri tarihlerini daha erkene aldÄ±. Yeni dÃ¶nem (2017-2018) yetiÅŸkin eÄŸitimi kayÄ±tlarÄ± 27 Temmuzâ€™da baÅŸladÄ±. EÄŸitimler ise 7 AÄŸustosâ€™tan itibaren verilmeye baÅŸlanacak. Her yÄ±l olduÄŸu gibi bu sene de tÃ¼m kurslar Ã¼cretsiz olacak. BaÅŸvuru iÅŸlemleri internet Ã¼zerindenÂhttp://www.ismek.ist adresinden ya da kurs merkezlerine gidilerek yapÄ±labilir.