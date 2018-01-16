İsmailağa'dan 'Atatürk'e hakaret' ile ilgili açıklama

FM TV’de 25 Ekim 2016’da yayınlanan “Saklı Gerçekler” programı aynı gün bir vatandaş tarafından İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne şikâyet edildi. Emniyet, RTÜK’e şikâyeti 7 Temmuz 2017 tarihinde iletti. Konuyla ilgili uzman raporu hazırlandı.Hazırlanan uzman raporunda şu ayrıntılara yer verildi:



“Çanakkale Savaşı konuşulurken ‘Hilafetin 400 bin silahsız cengâverine bilerek 'Size ölmeyi emrediyorum' dedi. Hilafetin ve saltanatın gerçek askerlerinin kıyımı yapıldı orada’. Filistin’de 65 bin askerimiz 365 bin topla esir bırakıldı’ deniliyor. Atatürk’ü Koruma Kanunu eleştirilirken, ‘Senin hakkında koruma yasaları var. Demek ki mide bulandıracak işlerin var’ deniliyor. Atatürk’ün mal varlığı konuşulurken ise ‘Sultan Vahdettin Han tüm sarayı boşaltabilecekken kendine yetecek kadarını aldı. Atatürk asker maaşıyla bu kadar mal varlığını nasıl yaptı. Neymiş ölürken bağışlamış’ deniyor.”

RTÜK bu sözler nedeniyle kanalın “Devletin varlık ve bağımsızlığına, ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne, Atatürk ilke ve inkılaplarına aykırı olamaz” maddesini ihlal ettiğine karar verdi. Aynı maddeden bir ihlal daha olursa kanalın lisansı iptal edilecek.

İSMAİLAĞA CEMAATİ: ADIMIZI İZİNSİZ KULLANIYOR

İsmailağa'dan ise konuya ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Haberde adı geçen FM TV, camiamıza ait değildir ve vakfımıza ait herhangi bir televizyon kanalı da bulunmamaktadır. İlgili televizyon kanalının bağlı bulunduğu İsmailağa Medya AŞ ve Fatih Medreseleri, Efendi Eğitim Kurumları gibi kuruluşların başında bulunan Masum Bayraktar, birtakım yanlış işleri sebebiyle üstadımız Mahmud Efendi Hazretleri tarafından vaktiyle camiamızdan uzaklaştırılmış ve Mahmud Efendi Hazretlerinin avukatları tarafından ihtarname çekilmiş bir kimsedir.

Mahmud Efendi Hazretlerinin ve İsmailağa Camisi İlim ve Hizmet Vakfı’nın, camiamızın adını daha evvel izinsiz bir şekilde defalarca kullanmış olmaları sebebiyle ilgili kuruluşlarla hukuki mercilere taşınmış olan yasal sürecinin halen devam etmekte olduğu bilgisi kamuoyuna önemle duyurulur."

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