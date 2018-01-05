İsmail Saymaz'la görevden alınan Murat Hazinedar arasında gergin anlar: 'Ben sizin basın danışmanınız değilim'

İçişleri Bakanlığı'nın Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar’ı görevden uzaklaştırmasıyla ilgili gelişmenin tartışıldığı CNN Türk’te yayınlanan ‘Gece Görüşü’ programında gazeteci İsmail Saymaz, CHP’nin iki yıl önce Murat Hazinedar’la ilgili hazırladığı yolsuzluk raporunun olduğunu iddia etti.

‘RAPORDA ÇEŞİTLİ İDDİALAR VARDI’

Saymaz “3 Milletvekili bir rapor hazırlamıştı. Bu raporda Beşiktaş Belediyesi’yle ilgili çeşitli iddialar vardı. Bunlardan bir kısmı Beşiktaş çarşıda çeşitli plan tadilatlarının yapılmasına karşılık yüksek meblağda paralar alınmasıydı. Ayrıca Hazinedar’ın şoförünün bir eğlence merkezinin bir anda hissedarı olduğu ifade edilmişti. Bazı üniversite binalarının eğer belli miktarda para verilmezse yıktırılacağı yönünde tehdit edildiği iddia edilmişti. Ve o raporda Cumhuriyet Halk Partisi’nin ihraç istemiyle Murat Hazinedar’ı disipline sevk etmesi ve gereğinin yapılması vurgulanmıştı” dedi.

HAZİNEDAR YAYINA BAĞLANDI

Saymaz’ın sözleri üzerine canlı yayına telefonla bağlanan Hazinedar, “Özellikle havuz medyasının dezenformasyonuna hizmet etmek, gerçekten hakkında olumlu düşündüğüm ve benim gibi aynı değerleri taşıyan insanların da saygın bir şekilde izlediği İsmail Saymaz’a mı düşmüş? Kendisinin cep telefonuna basın danışmanım biraz önce bir evrak gönderdi. Partimize böyle bir rapor var mıdır diye sorduk” diye konuştu.

GAZETECİLER TEPKİ GÖSTERDİ

Programdaki gazetecilerin “İsmail Saymaz’a mı düşmüş?” ifadesini eleştirmesi üzerine Hazinedar, “Kendisinin benim görmediğim ve olmayan bir raporla ilgili olarak beyanda bulunduğu için bunu söyledim” diye cevap verdi. Hazinedar, raporu hazırladığı iddia edilen CHP Genel Sekreteri Kamil Okyay Sındır’ın böyle bir rapor olmadığına dair yazı verdiğini savundu.

‘SİZİN BASIN DANIŞMANINIZ DEĞİLİM’

Bunun üzerine Saymaz, “Öncelikle şu ifade edeyim, siz belediye başkanısınız ben sizin basın danışmanınız değilim. Ben gazeteciyim. Aramızda herhangi bir siyasi, idari bir yakınlık da yok. Sizin benimle kurduğunuz yakınlık, benim sizi eleştirmeyeceğim anlamına gelmez. Ben size karşı değil yurttaşlara karşı sorumluyum. Kusura bakmayın beni sizin yaklaşımınız belirlemiyor” diye konuştu.

Raporu hazırlayan milletvekilleriyle görüştüğünü söyleyen Saymaz, “Bu rapordan ve içeriğinden haberdarım” dedi. Saymaz, Hazinedar’a, 17-25 Aralık soruşturmasında gözaltına alınan Hüseyin Avni Sipahi’nin avukatlığını yapıp yapmadığını, avukatlığını yaptıktan sonra neden belediye Meclis üyesi yapıldığını sordu.

HAZİNEDAR'DAN SİPAHİ SORUSU

Hazinedar ise “O raporu paylaşmakla sorumlusunuz. Eğer CHP’nin yetkili organlarını yok dediği rapor var paylaşmak zorundasınız” diye konuştu. Sipahi’nin avukatlığını yaptığını belirten Hazinedar, şöyle devam etti:

“Bu raporun hazırlanmadığını söyleyen kişi parti genel sekreteridir. Hüseyin Avni Sipahi, gözaltına alındı ve beraat etti. Kendisini ben meclis üyesi yapmadım, böyle bir yetkim yok, parti yaptı. Sipahi, belediye başkan yardımcılığı yapmıyor, CHP üyeliğinden de istifa etmiştir. Sipahi’yi göreve getiren de görevden alan da Cumhuriyet Halk Partisi’dir. Sipahi, sadece seçildiği ilk 1 ay belediye başkan yardımcılığı yapmıştır. Göreve getirilmesinin müvekkilim olmasıyla ilgisi yok.”

’17 AYDIR İFADEM ALINMIYOR’

Hakkındaki iddialarla ilgili savcılığa başvurduğu söyleyen Hazinedar, “İki meczubun sözleri nedeniyle hakkımda suçlamalar var, 17 aydır ifadem alınmıyor. Avukatlarımın başvuruları sonuçsuz kalmıştır. 180 ön inceleme, soruşturma geçirdim, hakkımda belediye başkanı sıfatıyla bir tane dava açılmamıştır” diye konuştu.

Görevden uzaklaştırma kararının gerekçelerinden birinin FETÖ iddiası olduğunu belirten Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi, “2014 yılında Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı’nı ziyaretinizde, ‘Çok değerli Fetullah Gülen Hocaefendi’ diye başlayan bir konuşma yaptınız mı?” diye sordu.

GAZETECİLER, YAZARLAR VAKFI YEMEĞİ

İftar yemeğine katıldığını aktaran Murat Hazinedar, konuşmasında vakıf üyelerinin Ergenekon ve Balyoz davalarını eleştirdiğini belirtti. Hazinedar, “Ben o iftar yemeğine özellikle gittim. Ergenekon ve Balyoz davalarında yargılananlara destek verdim ve bu davaların hesabını sormak için gittim. Bunların hukuksuzluk olduğunu ve yüzleşmeleri gerektiğini yüzlerine söyledim. Bu konuşmamla ilgili o videonun montaj olduğuna dair, biri devlet biri özel iki üniversiteden rapor alındı” yanıtını verdi.

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR



