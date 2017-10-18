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    İsmail Küçükkaya'ya RTÜK'ten ceza

    AA
    18.10.2017 - 22:19 | Son Güncelleme:

    Radyo ve Televizyon Üst Kurulunca (RTÜK), FOX TV'de yayınlanan "İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat" isimli haber programında, haber spikeri İsmail Küçükkaya'nın, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi hakkındaki iddiaları nedeniyle kanala tavandan idari para cezası uygulandı.

    Edinilen bilgiye göre, RTÜK'ün bugün gerçekleştirilen "Üst Kurul toplantısı"nda, "güncel programlarda soruşturulması mümkün olan hususlar araştırılmaksızın, insan onurunu zedeleyici ve aileyi sarsıcı programlara ağır yaptırımlar uygulanması" kararlaştırıldı.

    Toplantıda, FOX TV'de yayınlanan "İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat" isimli haber programında, program sunucusunun, "bilgi ve belgeye dayanmadan ve araştırma yapmaksızın Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ile ilgili iftira içeren haber ve yorumlara yer verdiği" değerlendirildi.
    Üst Kurulca, söz konusu programa, Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun'un 8. maddesindeki "Tarafsızlık, gerçeklik ve doğruluk ilkelerini esas almak ve toplumda özgürce kanaat oluşumuna engel olmamak zorundadır. Soruşturulması basın meslek ilkeleri çerçevesinde mümkün olan haberler, soruşturulmaksızın veya doğruluğundan emin olunmaksızın yayınlanamaz.

    ÜST SINIRDAN CEZA

    Haberin verilişinde abartılı ses ve görüntüye, doğal sesin dışında efekt ve müziğe yer verilemez. Görüntülerin, arşiv veya canlandırma niteliği ile ajanslardan veya başka bir medya kaynağından alınan haberlerin kaynağının belirtilmesi zorunludur" hükmüne göre kanala tavandan müeyyide uygulanmasına
    karar verildi.

    Show TV'de yayınlanan "Seda ve Uğur'la Artık Susma" isimli programa katılan kişilerin önce isim vermeden, "ünlü bir isim" diye suçlamada bulunulduğunu, daha sonra oyuncu Hale Soygazi'nin adı verilerek, Anayasa'da temel insan hakkı sayılan "özel hayatın gizliliği ilkesi"nin ihlal edildiğini tespitinde bulunulan RTÜK tarafından, bu kapsamda ilgili kanunun, "İnsan onuruna ve özel hayatın gizliliğine saygılı olma ilkesine aykırı olamaz. Kişi ya da kuruluşları eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü, aşağılayıcı veya iftira niteliğinde ifadeler içeremez" hükmü gereğince kanala en üst sınırdan ceza verildi.

    TV8'E DE CEZA

    Üst Kurul tarafından, milli ile manevi değerlerin, genel ahlakın ve ailenin korunması dikkate alınarak, Star TV'de yayınlanan "Bir Hülya Avşar Sohbeti" isimli sohbet programında, sunucu Hülya Avşar'ın "Erkeklerin eşlerini çaktırmadan aldatmak zorunda oldukları" yönündeki ifadelerini birçok kez tekrarladığı belirlendi. Programda, "ahlak dışı bir durumun zorunluluk olarak ifade edilmesi" dikkate alınarak, "Toplumun milli ve manevi değerlerine, genel ahlaka ve ailenin korunması ilkesine aykırı olamaz" hükmü kapsamında televizyon kanalına tavandan müeyyide uygulaması kararlaştırıldı.

    RTÜK tarafından, TV 8'de yayınlanan "Niyazi Gül Dörtnala" isimli komedi filminde de "cinsel birlikteliği ima eden görüntü ve diyaloglara çocukların ekran başında olduğu erken saatlerde yer verildiği" değerlendirildi. İlgili kanunun, "Radyo ve televizyon yayın hizmetlerinde, çocuk ve gençlerin fiziksel, zihinsel veya ahlaki gelişimine zarar verebilecek türde içerik taşıyan programlar, bunların izleyebileceği zaman dilimlerinde ve koruyucu sembol kullanılsa dahi yayınlanamaz." hükmüne göre televizyon kanalına tavandan müeyyide uygulandı.

     

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