İsmail Küçükkaya, haber sunuş tarzı ve sosyal medya paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çeken isimlerden biri. Peki her sabah evlerimize konuk olan İsmail Küçükkaya kimdir, kaç yaşında?
Türk gazeteci ve sunucu olan İsmail Küçükkaya, 1970 yılında doğdu. Aslen Simav Kütahyalı olan İsmail Küçükkaya, 1993 senesinde Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldu. Gazetecilik kariyerine 1991 yılında Hürriyet Gazetesi'nde muhabirlik yaparak başladı, sonra Sabah ve Star gazetelerinde devam etti.
2000 yılında Akşam Gazetesinde köşe yazarlığı da yapan İsmail Küçükkaya 2003 yılında Skytürk Televizyonu Ankara Temsilciliği görevine getirildi. 2008 yılında Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmenliği görevini getirilen İsmail Küçükkaya Haziran 2013'e kadar bu görevini sürdürdü.
İsmail Küçükkaya 2013 yılından beri Fox TV'de yayınlanan Çalar Saat programı sunuculuğunu yapmaktadır.
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