İsmail Küçükkaya adliyede…

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Bakan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın eşi İlyas Kaya'nın Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) şifreli haberleşme programı ByLock kullandığını iddia eden Fox Tv haber spikeri İsmail Küçükkaya ve sosyal medyada bununla ilgili paylaşımda bulunan avukat Fidel Okan hakkında, TCK'nın 301'inci maddesinde yer alan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini alenen aşağılama" ile 125. maddesindeki "Basın yoluyla kamu görevlisine hakaret" suçlarından soruşturma başlattı. Savcılık, Küçükkaya ve Okan'ı ifadelerinin alınması için çağırmıştı.