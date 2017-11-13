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    İsmail Kahraman kimdir? AK Parti'nin Meclis Başkanı adayı oldu

    Hürriyet Haber
    13.11.2017 - 12:34 | Son Güncelleme:

    İsmail Kahraman, AK Parti'nin Meclis için Başkan adayı oldu. AK Parti, görev süresi 22 Kasım tarihinde dolacak olan Meclis Başkanı İsmail Kahraman'ı yeniden aday gösterme kararı aldı. Peki İsmail Kahraman kimdir?

    CHP, HDP ve MHP’den sonra Ak Parti’nin de meclis başkan adayı belli oldu. Ak Parti, Meclis Başkanlığı için İsmail Kahramanı aday gösterme kararı aldı. MHP’nin Meclis Başkanı adayı olan Celal Adan’ın hayatı, yaşı ve kariyeri merak konusu oldu. Peki Celal Adan kimdir?

    İSMAİL KAHRAMAN KİMDİR?

    AK Parti'nin Meclis Başkanı adayı İsmail Kahraman, 7 Aralık 1940'ta Rize'de doğdu. Baba adı İsmail, anne adı Hadice'dir. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi.

    İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Talebe Cemiyetinde Başkanlık ve Milli Türk Talebe Birliğinde 48. Dönemde Genel Başkanlık yaptı. Birlik Vakfında Mütevelli Heyeti Başkanı oldu. Halen Birlik Vakfı Kurucular Kurulu Başkanıdır. Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfının Kurucu Üyesi olup halen Kurucular Kurulu Başkanıdır. Türkiye Milli Kültür Vakfının 40. yılında "40 Vakıf İnsana Vefa" programı kapsamında "Vakıf İnsan" ödülü aldı. Yalova Üniversitesi ve Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi tarafından "Fahri Doktor" unvanı verildi. İstanbul Ticaret Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyeliğinde bulundu. İlim Yayma Vakfında Kurucu, İlim Yayma Cemiyetinde ve İş Dünyası Vakfında Yüksek İstişare Kurulu Üyesidir. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Geliştirme Vakfı Kurucular Kurulu Başkanıdır. Sanayi ve ticaret şirketlerinde icra kurulu ve idare meclisi başkanlıklarında bulundu. Çalışma Bakanlığında Bakan Müşaviri olarak görev yaptı. 20 ve 21. Dönemde İstanbul Milletvekili seçildi. Refah Partisi ve Fazilet Partisinde Grup Başkanvekilliği yaptı. Anayasa Komisyonu ve Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu üyeliklerinde bulundu. 54. Hükümette Kültür Bakanı olarak görev aldı. AK PARTİ Merkez Disiplin Kurulu Başkanlığı görevinde bulundu. İstanbul Milletvekili olarak 26. Dönemde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına seçildi. İngilizce bilen Kahraman, evli ve 4 çocuk babasıdır.

     

     

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