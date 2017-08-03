İşler: Turiste süt ve ayran mı ikram edeceğiz?

Antalyanın Manavgat İlçesi’nde 2 Aralık 2014 günü toplanan 19’uncu Milli Eğitim Şurasında, Eğitimciler Birliği Sendikasının (Eğitim Bir Sen) istemi üzerine ’Anadolu otelcilik ve turizm meslek liselerinin öğretim programları ve ders çizelgelerinden alkollü içki ve kokteyl hazırlama dersinin çıkarılması’ kararı alındı.

Onuncu sınıftan başlayarak staj amacıyla tesis ve kurumlara gönderilen öğrencilerin alkollü içki ve servisi yapılan ya da alkollü içecek hazırlanan bölümlerde staj yapmaları kaldırıldı. Milli Eğitim Şurası Genel Kurulunda alınan tavsiye kararı niteliğindeki bu karar, geçen sürede uygulanmadı.

Geçen ay Eğitim Bir Senden yapılan açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığı’nın bu konuda somut adım atarak alkollü içki ve kokteyl hazırlama dersini ders çizelgesinden kaldırdığı belirtildi. Kararın 2.5 yıl aradan sonra gündeme getirilerek uygulamaya konulmasını eleştiren TÜROFED Başkan Yardımcısı ve Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) Başkanı Mehmet İşler, Bu ders, en azından seçmeli ders olarak kalabilirdi" dedi.



’İNSAN GÜCÜ TALEBİNE VURULMUŞ BİR DARBEDİR’



Konaklama sektörünün, özellikle yiyecek- içecek departmanlarının eğitimli personele her zaman ihtiyacı bulunduğunuvurgulayanİşler, Turizm sektörü zor bir dönemden geçiyor. Bugünler geçecek, işler yoluna girdiğinde istihdam ve yetişmiş insan gücü sorunuyla baş başa kalacağız. Turizm sektörünün can damarı olan yiyecek- içecek, konaklama, seyahat hizmetleri ve ön büro alanlarında eleman yetiştiren TUREMlerin kapatılmasından sonra bu karar, sektörün yetişmiş insan gücü talebine vurulmuş bir darbedir" dedi. Mehmet İşler, sözlerini şöyle sürdürdü:



Konuklar, turistik işletmeleri ve konaklama tesislerini beslenme, dinlenme, eğlenme gibi nedenlerle tercih ederler. Yiyecek ve içecek servisi bölümü konukların etkilendikleri önemli bölümlerden biridir.

Bu bölümde konukların memnun ayrılmasını sağlamak, sektörümüz açısından son derece önemli ve yetişmiş insan gücüne bağlıdır. Ülkemize gelen yabancı turistlerin soğuk veya oda sıcaklığında servis edilen, hafif ve yüksek dereceli, yemekten önce, yemekte ve yemekten sonra alkollü içecek tüketim alışkanlıkları herkesçe biliniyor. Tesis ve işletmelerimizde misafir ettiğimiz turiste alkol değil de süt ve ayran mı ikram edeceğiz."



’KARARI GÖZDEN GEÇİRİN’



Günümüzde gastronomiye ilginin arttığını, yeme içme kültürünün geliştiğini anlatan TÜROFED Başkan Yardımcısı ve ETİK Başkanı Mehmet İşler, Diğer alanlarda olduğu gibi alkollü içecek sektörü de giderek gelişiyor.

Gastronomi turizminin gelişmesi de bu alanda yetişmiş insan gücüne talebi arttırıyor. Turizm ve otelcilik eğitimi veren okullarımızda alkollü içki ve kokteyl hazırlama dersini ve öğrencilere staj olanağını kaldıran bu kararı doğru bulmuyoruz" dedi. İşler, özellikle yabancı turistlerin alkol tüketim alışkanlıklarının göz önünde bulundurulması ve kararın gözden geçirilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.