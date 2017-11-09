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    İşlemci devi MediaTek'ten şoke eden karar: Durduruyor!

    Hürriyet Haber
    09.11.2017 - 08:24 | Son Güncelleme:

    Nispeten uygun fiyatlı olan pek çok orta-üst seviye akıllı telefon için işlemci üreten MediaTek, en azından bir süre için pes etti!

    Mobil işlemci ve modem çip piyasalarındaki rekabet çok yüksek seviyelerde. Herkes bu piyasada lider olmak isterken, birileri de kaçınılmaz şekilde en altta oluyor. MediaTek'e gelecek olursak, 10-çekirdekli Helio X30 işlemcisine olan ilgisizlikten sonra konumunu kabullenip, bir süreliğine çip yapımından uzaklaşmaya karar verdi.

    MediaTek'in uluslararası satış genel müdürü Finbarr Moynihan, Gearburn ile olan bir röportajında şöyle diyor: "...Yonga ve modemin, ABD'li, Avrupalı, Çinli, Japon, Koreli, Afrikalı ve Hintli operatörlerin yüksek seviye modem şartlarına uyması gerekiyor, öyle değil mi? Genelde en yeni ve en iyi modem özelliklerini gerektirirler. Tüm global gereksinimleri düşününce, X30 muhtemelen o seviyede değildi. Ama bunu zaten biliyorduk, değil mi?"

    İşlemci devi MediaTekten şoke eden karar: Durduruyor

    Moynihan, Çin dahil olmak üzere çeşitli piyasaların X30 gibi yüksek seviye çip gerektirmeyen orta seviye telefonlar çıkardığını söyledi. Bu yüzden firma üst uç çip üretiminden çekiliyor ve daha çok Helio P serisi akıllı cihazlarına odaklanıyor.

    chip.com.tr'nin haberine göre bir Helio X40 görmemiz olası görünmese de Moynihan, firmanın üst-uç çiplerden tamamen vazgeçmediğini belirtti. "Sanırım bundan sonra göreceğiniz şey bugün olduğumuz noktadan yükselmek için çabalamamız" diyen Moynihan, şöyle devam etti; "Dürüst olmak gerekirse nasıl markalayacağımıza karar vermedik. Ama muhtemelen ... bu işin kanayan kenarını hedefleyeceğiz, muhtemelen önümüzdeki bir iki sene içinde olmayacak."

    Etiketler: telefon
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