İşlem bile yok

Tutanaklara göre bottakileri ölüme götüren kaçakçılar hakkında bugüne kadar hiçbir işlem yapılmadı. Küçükkuyu Kolordu Komutanlığı Destek Timi tarafından tutulan 25 Nisan 2017 tarihli tutanağa göre Ege’nin Yunanistan tarafında devriye görevini yapan bir NATO gemisi, Yunan karasularında bir erkek cesedi buldu. Başka cesetlerin olabileceği Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bildirildi. Bunun üzerine saat 12.28’den itibaren Küçükkuyu Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı tarafından arama kurtarma faaliyeti başlatıldı.

KEMANI DA DENİZDEYDİ

Saat 15.20’de denizde 2 erkek cesedi bulundu. Birinin üzerindeki kimlik kartından Barış Yazgı olduğu tespit edildi. Yazgı’nın üzerinde keman çantası, keman, yay, keman aparatı, indirimli taşıma kartı ve bir İngilizce sözlük bulundu. Üzerinden 450 Euro, 245 dolar ve 100 de Suriye lirası çıktı. Yunan karasularında arama kurtar faaliyeti yapan gemilerden alınan bilgiye göre Yunan bölgesinde de 9 cesedin bulunduğu ve iki kişinin de sağ kurtarıldığı ifade edildi. Bu kişilerin 23 kişi halinde bindikleri botla Midilli’ye giderken botun su alması üzerine battıkları öğrenildi.

Ailesi tarafından savcılığa sunulan dilekçede, Yazgı’yı yurtdışına çıkaran Zeus Marine Taşımacılık adlı şirketin sorumlu olduğu belirtilerek, “Kardeşimizi bu şirket yetkililerinin yurtdışına kaçak yollarla kaçırma şüphesi bulunmaktadır“ denildi. Ancak bugüne kadar şirket yetkilileri hakkında hiçbir işlem yapılmadı. Avukat Melis Üstündağ ve Efkan Bolaç, şüphelilerin halen tespit bile edilmediğini ifade etti.