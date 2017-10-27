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    Haberler >Dünya>İslamofobiye karşı birlirkte çalışacaklar

    İslamofobiye karşı birlirkte çalışacaklar

    AA
    27.10.2017 - 13:35 | Son Güncelleme:

    İngiltere’de faaliyet gösteren 30 İslami sivil toplum kuruluşunun temsilcisi, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) Başkanı Mehmet Köse ile bir araya geldi.

    İSLAMOFOBİ, ırkçılık ve eğitim alanlarında kurumlar arası iş birliği imkanlarının değerlendirildiği görüşmenin ardından, eğitim ve diaspora konuları olmak üzere ortak çalışmalar hakkında fikir birliğine varıldığı açıklandı.

    Yurtdışında 6 milyon Türk vatandaşından oluşan bir Türk diasporası olduğunu belirten Köse, şunları söyledi: “Bu vatandaşların kimliğini, kültürünü ve değerlerini muhafaza edecek, onları bulundukları ülkelerde aktif bireyler kılacak ve anavatanlarıyla aidiyetlerini devam ettirmelerine katkı sağlayacak önemli faaliyetler gerçekleştirdik. Tarihsel ve kültürel bağlara sahip olunan kardeş topluluklarla ilişkilerin güçlendirilmesi için çalışmalar yapıldı. YTB aynı zamanda Türkiye’nin uluslararası öğrencilere sağladığı ‘Türkiye Bursları’nın koordinasyonunu da yürüttü. Burslardan 19 bin Suriyeli öğrenci de yükseköğrenim programlarında yararlandı. Bu öğrenciler, Suriye’nin yeniden inşasında büyük rol üslenecek.
    TÜRKİYE, DÜNYA ÇAPINDA ÖRNEK
    İngiltere’nin sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de Türkiye’nin kendi diasporasının yanında farklı gruplara da büyük yardımlar yaptığını, yapılan yardımların dünya çapında örnek teşkil ettiğini vurguladı.
    Somali asıllı temsilci de Somali’nin başkenti Mogadişu’da meydana gelen terör saldırısından sonra Türkiye’nin hassasiyeti için ve yaralıların Türkiye’ye getirilerek tedavi altına alınmasından dolayı şükranlarını sundu.

    İslamofobiye karşı birlirkte çalışacaklarİslamofobiye karşı birlirkte çalışacaklarİslamofobiye karşı birlirkte çalışacaklar


    Etiketler: mehmet köse , Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı , islami stk
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