'İslamın ılımlısı, ılımsızı olmaz, tektir'

Erdoğan, özetle şunları söyledi: “İslam’ın ılımlısı, ılımsızı olmaz. İslam tektir. Bu ılımlı İslam ifadesinin patenti nereye ait, batıya ait. Şimdi belki de o ifadeyi kullanan şahıs ‘Bu bana aittir’ gibi düşünüyor olabilir. Hayır sana ait değil.



Kimse İslam’ı çeşitlemeye veya İslam’a yakıştırma yapmaya gitmek suretiyle İslam’ı bir zaafın içine sokma gayretinin içine girmesin. Şimdi ne oldu da bu yeniden üflendi? Mesele İslam’ı, dinimizi zaafa düşürmek. Bizim dinimizin ılımlı, ılımsız böyle bir yanı yok. Kimse dinimize tanım yapmasın. Batının, yabancıların yakıştırmalarıyla dinimizi öğrenmedik, böyle bir sıkıntımız da yok.



Modern yapıyı İslam düşmanlığı olarak anlayan sözde elitist, sözde lümpen bir güruha rağmen kadınlarımıza haklarını teslim etme mücadelesini verdik. Ilımlı İslam, yahu sen daha ılımlı İslam diyorsun bir bayana araba kullanma müsaadesi vermiyorsun... Bu nasıl ılımlı İslam? İslam’da buna mani bir hüküm var mı, yok.



Bugün Türkiye’de hiç kimse inançlarından, hayat tarzlarından, düşüncelerinden dolayı artık ötekileştirilmiyor.



Geçtiğimiz günlerde yüksek teknoloji alanındaki özgün yatırımlarıyla tüm dünyada dikkat çeken Elon Musk ile görüşmem oldu. Baktım çok heyecanlı, vizyonunu, hayallerini ağızdan dinleme imkânım oldu. Gördüm ki her şey önce bir hayalle başlıyor. Terör bahanesiyle insanlarımızın ötekileştirilmesine, zihnimize pranga vurulmasına kesinlikle müsaade etmeyeceğiz. Nerede olursa olsun hak bildiğimizi söyleyeceğiz, tehditler gelebilir, nereden gelirse gelsin. Her değişim sancılı olur.”